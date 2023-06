PSG : Luis Enrique bientôt nommé entraîneur ?

Six mois après la fin de son aventure à la tête de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique pourrait bientôt être nommé entraîneur du PSG et succéder à Christophe Galtier sur le banc parisien.

Le PSG tient-il enfin son nouvel entraîneur ? Alors que plusieurs noms (Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Thiago Motta…) ont circulé ces dernières semaines pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique pourrait bientôt être nommé à la tête du champion de France. Six mois après la fin de son aventure avec l’équipe d’Espagne, éliminée par le Maroc en 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar, le technicien ibérique (53 ans) est devenu la cible prioritaire du club de la capitale après l’échec des négociations avec Julian Nagelsmann.

Mais si son arrivée est en bonne voie et les négociations bien avancées, quelques détails doivent encore être finalisés, notamment sur la durée du contrat qui devrait être de deux ans et la composition du staff technique. Un terrain d’entente pourrait être trouvé dans les prochains jours. L’ancien du FC Barcelone, qui a notamment dirigé Neymar et qui était sur le banc catalan lors de la remontada en mars 2017, serait, en tout cas, emballé à l’idée d’entraîner le PSG.

De leur côté, les dirigeants parisiens sont convaincus par son profil et sa capacité à gérer le vestiaire. Et chose rare depuis le début des recherches du club de la capitale, Luis Enrique est apprécié aussi bien par le président Nasser al-Khelaïfi que le conseiller sportif Luis Campos. Les coéquipiers de Marquinhos seraient, eux aussi, séduits par l’arrivée de Luis Enrique. Mais avant d’officialiser sa venue, le PSG va d’abord devoir acter officiellement le départ de Christophe Galtier.