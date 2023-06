PSG : Neymar condamné pour avoir refusé d’arrêter des travaux

Neymar a été condamné au Brésil pour ne pas avoir arrêté un projet de construction sans autorisation dans une résidence située dans la ville touristique de Mangaratiba.

Neymar a de nouveaux démêlés avec la justice brésilienne. Le joueur du PSG a été condamné pour avoir ignoré l’ordre intimé par les autorités locales de stopper un projet de construction mené sans autorisation dans sa luxueuse résidence située dans la ville touristique de Mangaratiba, à 120 km de Rio. Le montant de l’amende reste à fixer.

Alors qu’un lac et une plage étaient en cours de construction dans la demeure du Brésilien, les autorités se sont positionnées autour de la propriété et ont ordonné l'arrêt de toutes les activités. Mais l’ancien joueur du FC Barcelone Neymar a tout de même organisé une fête et s’est également baigné dans le lac.

Neymar était déjà sous la menace d’une autre amende de près d’un million d’euros pour diverses «infractions environnementales» constatées dans cette même résidence. Alertées après plusieurs plaintes, les autorités avaient notamment découvert le détournement d’un cours d’eau et l’extraction non autorisée de l’eau d’une rivière. Elles avaient également noté des excavations et des déplacements non autorisés de terre, de pierres et de rochers, ainsi que l’utilisation de sable de plage sans permis.

Dans la presse brésilienne, l’entreprise en charge des travaux a assuré respecter la législation brésilienne dans toutes ses activités et se tient à la disposition des enquêteurs.