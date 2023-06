Football : un international néerlandais condamné à un an et demi de prison pour avoir poignardé son cousin

L’international néerlandais Quincy Promes, qui évolue au Spartak Moscou (Russie), a été condamné à un an et demi de prison pour avoir poignardé son cousin lors d’une fête de famille en juillet 2020.

Une première condamnation pour Quincy Promes. L’international néerlandais (31 ans) a été condamné par le tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas) pour avoir poignardé avec un couteau l’un de ses cousins lors d’une fête de famille en juillet 2020, alors que le parquet avait requis deux ans d'emprisonnement. L’attaquant du Spartak Moscou devra également verser la somme de 7.000 euros de dédommagement à la victime, qui a été gravement blessée à un genou.

Âgé de 31 ans, le joueur, dont le casier judiciaire était vierge, était initialement poursuivi pour tentative d’homicide mais sur la base de plusieurs témoignages, le parquet a conclu qu’il n’y avait pas de preuves pour établir que son but était de tuer la victime. Le motif à l’origine de la violente altercation entre les deux hommes n’a pu être clairement établi, mais «il pourrait s’agir du vol de bijoux d’une tante», avait indiqué le parquet.

Au moment du verdict, Quincy Promes n’était pas présent, officiellement en raison d’obligations contractuelles envers son club. Mais il craignait surtout d’être arrêté par les autorités dans une autre affaire de trafic de drogue. Il est en effet poursuivi pour avoir importé en janvier 2020 «plusieurs centaines de kilos» de cocaïne, notamment via le port d’Anvers (Belgique). La presse néerlandaise a évoqué plus 1.300 kilos de cocaïne répartis en deux lots (un lot de 650 kilos et un autre de 713 kilos). Quincy Promes risque donc encore plus gros.