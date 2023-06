Handball : un journaliste décède en pleine finale de la Ligue des champions

Un journaliste polonais est décédé, dimanche, à Cologne (Allemagne), pendant la finale de la Ligue des champions de handball après avoir succombé à un arrêt cardiaque en tribunes.

Le monde du handball est en deuil. Un journaliste polonais est tragiquement décédé, ce dimanche, pendant la finale de la Ligue des champions remportée par le club allemand de Magdebourg face aux Polonais de Kielce (30-29, a.p.) à Cologne (Allemagne).

Âgé de 51 ans, l’homme s’est soudainement écroulé en tribune de presse à moins d’un quart d’heure de la fin du temps réglementaire. Évacué inanimé par les secours, il a finalement succombé à un arrêt cardiaque.

A l’annonce de la mort de Pawel Kotwica, les hommages se sont multipliés. Le club de Kielce a salué sa mémoire, tout comme le journal Echo Dnia pour lequel il travaillait.

«Pawel Kotwica était un grand journaliste, un spécialiste hors pair du handball, qu’il aimait plus que la vie. On a parlé pendant des heures de matchs, de joueurs, de tactiques. Toute la rédaction de ‘Echo Dnia’ pleure, il est difficile d’exprimer notre tristesse et nos regrets», a écrit le média sur son site.

La Fédération européenne de handball lui a également rendu hommage. «Il a été pris en charge médicalement lors de la deuxième période de la finale, mais il est malheureusement décédé. Nos pensées et prières accompagnent sa famille, ses amis et ses parents», a posté l’EHF sur son compte Twitter.

The EHF mourns the death of a media colleague at the TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. He was medically treated in the second half of the final, but sadly passed away. Our thoughts and prayers are with his family, friends and relatives.

— EHF Champions League (@ehfcl) June 18, 2023