PSG : Sergio Rico est sorti du coma trois semaines après son terrible accident de cheval

Trois semaines après son terrible accident de cheval, survenu en Andalousie, Sergio Rico n’est plus dans le coma, a révélé sa femme ce lundi 19 juin. Il aurait même ouvert les yeux et reconnu ses proches.

Une très bonne nouvelle venue d’Espagne. Trois semaines après son terrible accident de cheval, survenu le 28 mai dernier en Andalousie, Sergio Rico est sorti du coma dans lequel il était plongé et n’est plus sous sédation, a révélé sa femme. Le portier du PSG aurait même ouvert les yeux et reconnu certains de ses proches, selon Telecinco. Il aurait également communiqué avec des gestes.

Alba Silva está feliz después de que Sergio Rico haya salido del coma https://t.co/mazqo3ooRr — Telecinco (@telecincoes) June 19, 2023

Interrogée à la sortie de l’hôpital universitaire de Séville, où le gardien espagnol est hospitalisé, sa compagne Alba Silva a confirmé l’évolution positive de l’état de santé de son mari, tout en restant très prudente. «On fait des petits pas en avant, nous voyons déjà un peu plus la lumière. Je savais depuis le début qu’il allait avancer car c’est un champion. Mais cela vient petit à petit, il faut avoir beaucoup de patience», a-t-elle confié au micro de Telecinco.

Elle a également remercié l’ensemble du personnel de l’hôpital. «Merci à l’hôpital et au personnel soignant qui se comportent de manière incroyable non seulement avec Sergio, mais avec tous les patients. Grâce à eux et grâce à Dieu, et à tous ceux qui nous ont envoyé beaucoup de force, nous allons de l’avant et je suis beaucoup plus optimiste», a-t-elle déclaré.

Sergio Rico avait été sérieusement touché à la tête après un accident entre son cheval et une calèche, alors qu’il effectuait un pèlerinage dans le sud de l’Espagne à l’occasion de la Pentecôte. Il avait été immédiatement placé en soins intensifs dans un état grave. Alors qu’une première lueur d’espoir avait vu le jour avec l’interruption de la sédation, il avait été replongé dans le coma il y a une dizaine de jours. Il faut espérer que, cette fois, ce sera définitif.