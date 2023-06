Neymar : le Brésilien et sa compagne révèlent le sexe de leur futur bébé

A travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Neymar, qui va devenir papa pour la deuxième fois, et sa compagne Bruna Biancardi ont révélé, ce week-end, le sexe de leur futur bébé.

Le bonheur retrouvé au sein du couple ? Après avoir annoncé, le 19 avril dernier, attendre leur premier enfant, Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont révélé, ce week-end, le sexe de leur futur bébé avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et ce sera une fille. Pour leur plus grand bonheur. «Nous attendions tellement ce moment… Nous avons hâte de te rencontrer, c'est une fille ! Tu es notre plus beau cadeau !», ont-ils écrit en légende de leur mise en scène.

Sur les images, le joueur du PSG, qui est déjà papa d’un garçon, Davi Lucca (11 ans), né de sa relation avec l’influenceuse et ancienne mannequin brésilienne Carol Dantas, n’a pas caché sa joie enlaçant son fils et sa compagne. Le couple y apparaît également très complice et amoureux malgré les récentes révélations d’adultère de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Il y a quelques jours, Neymar avait formulé des excuses publiques après avoir trompé la jeune femme, mi-juin, avec une influenceuse brésilienne. «Justifier l’injuste. Ce n’était pas nécessaire mais j’ai besoin de toi dans notre vie. J’ai vu à quel point tu as été exposée, combien tu as souffert pendant tout ça», avait-il posté sur son compte Instagram, reconnaissant «avoir fait une erreur».

«Notre dessein triomphera, notre amour pour notre bébé vaincra, notre amour les uns pour les autres nous fortifiera», avait-il ajouté avant de conclure en déclarant sa flamme à Bruna Biancardi (29 ans), qui partage sa vie depuis un peu plus d’un an et qui devrait donc donner naissance au fruit de leur amour dans quelques mois.