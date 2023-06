Qualifications Euro 2024 : composition, arbitre, enjeux, programme TV… Tout savoir sur France-Grèce

Trois jours après sa victoire contre Gibraltar (0-3), l’équipe de France reçoit, ce lundi 19 juin, la Grèce en éliminatoires de l’Euro 2024 avec pour objectif de conforter la 1ère place de son groupe. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan – Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Camavinga – Dembélé, Kolo Muani (ou Giroud), Mbappé

Arbitre

Antonio Mateu Lahoz a été désigné pour diriger cette rencontre entre la France et la Grèce. Agé de 46 ans et arbitre Fifa depuis 2011, l’Espagnol a déjà arbitré à plusieurs reprises l’équipe de France. Il était au sifflet lors du match de poules de l’Euro 2021 entre la France et le Portugal (2-2), mais aussi lors de la victoire des Bleus en Bulgarie en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (0-1), ainsi que lors du match amical face à l’Allemagne au Stade de France (2-0), le soir des attentats à Paris le 13 novembre 2015.

Stade

Un peu moins de trois mois après leur large succès contre les Pays-Bas (4-0), les Tricolores vont retrouver le Stade de France. Et pour l’occasion, l’antre de Saint-Denis fera encore le plein et affichera complet. L’une des principales questions est de savoir dans quel état sera la pelouse, 48 heures seulement après la finale de Top 14.

Historique

La France et la Grèce vont se retrouver pour la 1ère fois depuis un match amical remporté par les Bleus en novembre 2006 au Stade de France (1-0, but de Thierry Henry). En huit confrontations, l’équipe de France ne s’est inclinée qu’à une seule reprise (6 victoires, 1 nul, 1 défaite). C’était en quart de finale de l’Euro 2004 organisé au Portugal (0-1). Une compétition remportée par... la Grèce.

Enjeux

Avec trois victoires en autant de rencontres dans ces éliminatoires, la France occupe la tête du groupe B avec trois points d’avance sur la Grèce, qui a remporté ses deux premières rencontres. En cas de nouveau succès, les Bleus se rapprocheraient de la qualification avant le début des matchs retours à partir du mois de septembre. En revanche, en cas de défaite, les hommes de Didier Deschamps verraient les Grecs revenir à leur hauteur et le suspense relancé dans ce groupe.

Programme TV

La rencontre entre la France et la Grèce sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.