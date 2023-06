Kylian Mbappé : Messi, Ronaldo, Zidane… Où en étaient-ils au même âge que l’attaquant français ?

Âgé de 24 ans, Kylian Mbappé a réalisé une nouvelle saison exceptionnelle, qu’il a achevée avec des statistiques impressionnantes. Elles n’ont fait que confirmer son incroyable précocité, comparée à ses illustres aînés comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Zinédine Zidane.

Cinquante-quatre. C’est le nombre total de buts inscrits sur l’ensemble de la saison par Kylian Mbappé. Buteur sur penalty, lundi, avec l'équipe de France face à la Grèce en éliminatoires de l’Euro 2024 (1-0), le capitaine des Bleus est devenu le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison, battant le record de Just Fontaine, qui en avait marqué 53 en 1957-1958. Un record de plus à l’actif du natif de Bondy, qui n’en finit plus de surprendre par sa précocité.

en Bleu !





Et vous, vous faisiez quoi à 24 ans ? #FRAGRE | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/81v20mh2DL — Equipe de France (@equipedefrance) June 19, 2023

A seulement 24 ans (et six mois), le joueur du PSG compte déjà 40 buts sous le maillot de l’équipe de France, seulement un de moins que Michel Platini sur l'ensemble de sa carrière chez les Bleus, et il n’est plus qu’à 14 longueurs d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Tricolores (54 buts), qu’il devrait rapidement dépasser. A titre de comparaison, au même âge, le buteur de l’AC Milan n’avait pas inscrit le moindre but en bleu car il n’avait encore jamais été sélectionné. Il avait en effet dépassé les 25 ans lors de sa première sélection, en novembre 2011.

En tête des sélections nationales

Kylian Mbappé, appelé pour la première fois en mars 2017 (18 ans et 3 mois), en compte déjà 70. Soit 50 de plus que Zinedine Zidane, qui totalisait 20 sélections (5 buts) à l’âge de l’ancien monégasque. Recordman de sélections en équipe de France (145 sélections), Hugo Lloris avait, lui, porté le maillot tricolore à 23 reprises à 24 ans et six mois. Cristiano Ronaldo, détenteur du record de sélections en équipe nationale (200 sélections) comptait, de son côté, 66 sélections avec l’équipe du Portugal (22 buts), contre 67 pour Lionel Messi avec l’Argentine (19 buts). Au même âge, seul son coéquipier Neymar fait aussi bien avec également 70 sélections sous le maillot brésilien, mais avec plus de réalisations au compteur (46 buts).

En termes de buts, clubs et sélection confondus, personne ne fait, en revanche, mieux que lui. Kylian Mbappé a trouvé les chemins des filets à 279 reprises, quand Neymar avait marqué à son âge 267 buts. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comptaient, eux, respectivement 228 et 226 buts. A 24 ans, le prodige brésilien est néanmoins celui qui avait déjà disputé le plus de rencontres avec 436 matchs, devant Cristiano Ronaldo (447 matchs), Kylian Mbappé (390 matchs) et Lionel Messi (362 matchs). Mais le prodige français est déjà plus qu'installé dans la cour des très grands.