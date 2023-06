Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid avant la fin du mois de juillet ?

Malgré ses déclarations sur sa volonté de rester au PSG, Kylian Mbappé, qui n’a pas souhaité lever la 3e année de son contrat en option, pourrait signer au Real Madrid avant la fin du mois de juillet, selon l’émission espagnole El Chiringuito.

Kylian Mbappé l’a répété à plusieurs reprises. S’il a refusé de lever la 3e année de son contrat en option, l’attaquant français a l’intention de rester et de jouer au PSG la saison prochaine. «J’ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c’est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise», avait-il réaffirmé en conférence de presse lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Mais son avenir n’est pas scellé pour autant.

Malgré ses déclarations, le capitaine des Bleus n’est pas assuré d’évoluer à Paris la saison prochaine. Les dirigeants parisiens, qui craignent de le voir partir libre l’été prochain, auraient en effet posé une sorte d’ultimatum à leur joueur : soit il prolonge d’ici à la reprise, soit il sera vendu durant le mercato estival, son prix ayant été fixé à 200 millions d’euros.

"El fichaje de MBAPPÉ por el REAL MADRID se puede ANUNCIAR alrededor del 23 de JULIO"



@Francisco_Buyo pone la fecha clave en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/OcjczuhCY1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 21, 2023

Et sa possible future destination serait déjà toute trouvée avec le Real Madrid. Désireux de s’attacher les services de l’ancien monégasque depuis de longues années, le club espagnol est plus que jamais à l’affût pour accueillir le champion du monde 2018. Selon l’émission ibérique El Chiringuito, l’affaire serait quasiment bouclée. Une date de présentation serait même déjà fixée au mois de juillet, plus précisément le 23 juillet.

Auront-ils cette fois raison ? L’année dernière, alors que Kylian Mbappé était en fin de contrat avec le PSG, les journalistes de cette émission avaient annoncé avec insistance que la signature du natif de Bondy était déjà bouclée chez les Merengue. Mais il avait finalement prolongé à Paris…