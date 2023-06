«Elle m’a profondément blessé» : Adil Rami revient sur sa relation tumultueuse avec Pamela Anderson

En fin de contrat avec Troyes et à la recherche d’un nouveau défi, Adil Rami (37 ans) est revenu sur sa relation et sa séparation tumultueuse avec Pamela Anderson dans une interview accordée à Pure People.

Les histoires d’amour finissent mal en général. C’est ce qui est arrivé à Adil Rami avec Pamela Anderson. En couple avec l’actrice américano-canadienne pendant deux ans, le défenseur français a connu une séparation difficile avec des accusations de violences contre lui.

Et les charges de la star d’Alerte à Malibu ont fait terriblement souffrir le champion du monde 2018 avec l’équipe de France. «Elle m’a fait du mal. Elle m’a fait beaucoup de mal en faisant ça», a confié, au micro de Pure People, Adil Rami, qui aurait aimé «avoir une discussion, peut-être six mois ou un an après, pour parler de ça».

il n'a aucun regret

«Ce qu’elle a fait, ça m’avait profondément blessé, mais je me dis qu’avec le temps tout se sait et aujourd’hui je suis bien, donc c’est le plus important», a ajouté l’ancien joueur de Lille ou encore Marseille. Mais quatre ans plus tard, il ne lui en veut pas. «Je ne peux pas lui en vouloir, je ne lui veux pas de mal», a-t-il assuré.

Et de cette aventure, il ne nourrit aucun regret. «Sincèrement, je n’en ai pas, parce que je me dis que je devais passer par là. Aujourd’hui, j’ai 37 ans et le hasard n’existe pas. Tout ce que j’ai pu faire dans ma carrière, les gens que j’ai rencontrés, c’est dans un but bien précis», a-t-il déclaré. Il garde même un souvenir positif de cette aventure. «Ça m’a fait mûrir, ça m’a fait grandir. Ça m’a fait comprendre pas mal de choses. Je n’ai pas de regrets, j’ai grandi grâce à elle. Je me suis amélioré dans certains domaines grâce à elle. Voilà, j’ai vécu une belle expérience», a affirmé l’international français.

En fin de contrat avec Troyes, relégué en Ligue 2, et en quête d’un nouveau (dernier ?) défi, Adil Rami (37 ans) a retrouvé l’amour dans les bras de Léna Guillou. Même si leur histoire a également connu plusieurs soubresauts. Après avoir officialisé leur relation en février 2022, les deux tourtereaux se sont séparés en septembre dernier avant de remettre ensemble au mois de mars.