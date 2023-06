Kylian Mbappé : un club anglais prêt à «payer une fortune» pour recruter l’attaquant français

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain, le Real Madrid ne serait pas le seul club sur les rangs. Une formation anglaise suivrait également de près la situation de l’attaquant français.

Quel maillot portera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Difficile de le savoir. S’il a refusé de lever la 3e année de son contrat en option, comme il l’a indiqué par courrier à ses dirigeants, il a martelé son intention de rester à Paris. «J’ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c’est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise», avait-il insisté lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Mais le club de la capitale ne l’entend par forcément de cette oreille, alors que les propriétaires qataris seraient très remontés contre le champion du monde 2018.

Une offre de 300 millions d'euros ?

«J’ai parlé avec des personnes proches de la famille qatarie qui dirigent le club et ils m'ont dit qu'ils étaient très en colère. Ils avaient confiance sur le fait qu'il allait prolonger. L'émir est très contrarié», a confié, à Radio Marca, l’agent Fifa Marco Kirdemir. Et face à cette décision de Kylian Mbappé, l’État-Major parisien aurait été très clair avec lui : soit il prolonge, soit il sera vendu durant le mercato estival pour éviter de le voir partir libre l’été prochain.

En cas de départ, le Real Madrid, qui courtise l’ancien monégasque depuis plusieurs années, semble le mieux placé pour s’attacher ses services, même si le club espagnol préfère rester méfiant après l’échec subi l’année dernière. Mais il ne serait pas le seul sur les rangs. En Angleterre, Liverpool suivrait avec attention sa situation. D’autant que les Reds chercheraient à se reconstruire après une saison compliquée terminée à la 5e place de Premier League.

Et le club du nord de l’Angleterre serait prêt à toutes les folies pour attirer le natif de Bondy. «Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé», a lâché Marco Kirdemir. Une offre de 300 millions d’euros, qui ferait de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l’histoire, pourrait même être formulée.

Mais si la non-qualification de Liverpool pour la Ligue des champions peut être vue comme un frein à sa venue, l’international tricolore ne serait pas insensible à l’intérêt du club de la Mersey et de son entraîneur Jürgen Klöpp. Preuve que le feuilleton Kylian Mbappé ne fait peut-être que commencer.