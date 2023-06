Tour de France 2023 : voici les 12 pays qui ont déjà été traversés depuis 1903

Même s'il se dispute en grande majorité dans l'Hexagone, le Tour de France a pris l'habitude d'emprunter les routes de ses pays voisins, frontaliers ou non. Voici ceux qui ont été traversés par la Grande Boucle depuis sa création en 1903.

Belgique

Terre de cyclisme, la Belgique est le pays hors France ayant accueilli le plus de fois le peloton de la Grand Boucle. Au total, on compte des venues lors de 50 éditions entre 1947 et 2022, date du dernier passage chez nos voisins du nord.

Bruxelles a notamment été le théâtre du Grand départ du Tour de France en 2019, à l'occasion du 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx sur la Grande Boucle.

Suisse

La Suisse arrive en deuxième position avec 37 visites. D'abord utilisé comme lieu de transition, comme lors de la première venue en 1907, la Suisse s'est ensuite imposée dans l'histoire du Tour de France avec des arrivées Alpestres et des villes étapes.

Lors de la dernière édition, le peloton a une nouvelle fois posé ses bagages de l'autre côté de la frontière, avec notamment une arrivée à Lausanne, qui a vu le Belge Wout Van Aert lever les bras.

Espagne

Avec des passages lors de 21 éditions, c'est l'Espagne qui complète le podium des pays les plus traversés par le Tour de France. En 1906, avec l'Italie et l'Allemagne, le pays ibérique fait partie des premiers à ouvrir ses portes à la course mythique.

C'est d'ailleurs depuis l'Espagne que l'édition 2023 sera lancée, avec un départ donné à Bilbao, qui deviendra par la même occasion la dixième ville espagnole à accueillir une étape de la Grande Boucle.

21 stages. 21 battles. It begins Saturday.



21 étapes. 21 batailles. Début des hostilités samedi.



#TDF2023 pic.twitter.com/ejwR7Y5Mmj — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2023

Allemagne

Beaucoup visitée au siècle dernier, l'Allemagne n'a fait que cinq apparitions sur la Grande Boucle depuis le début des années 2000, pour un total de 18 venues. La dernière remonte à 2017, et le coup d'envoi donné depuis Düsseldorf.

En 2000, Lance Armstrong a dominé le contre-la-montre de 58 km reliant Fribourg-en-Brisgau à Mulhouse, en France. Une victoire qui lui a été retirée suite aux conclusions du rapport de l'agence américaine anti-dopage (USADA).

Italie

Malgré sa proximité, l'Italie n'a accueilli le Tour de France que lors de 14 éditions. Après une première traversée en 1906, il aura fallu attendre 1948 pour la deuxième. L'Italie reste cependant le théâtre privilégié de belles batailles avec des arrivées dans le Piémont.

L'an prochain, le Grand départ sera donné pour la première fois d'Italie, 100 ans après la première victoire dans le Tour d'un coureur transalpin, Ottavio Bottechia. La première étape sera disputée le 29 juin 2024 entre Florence et Rimini, sur les rivages de l’Adriatique en Emilie Romagne.

Pays-Bas

C'est le pays non-frontalier avec la France ayant accueilli le plus grand nombre de fois la Grande Boucle, avec 10 visites. L'année 1954 représente non seulement la première expatriation du peloton aux Pays-Bas, mais aussi le premier départ donné à l'étranger.

Depuis, c'est presque devenu une tradition. Cette année, ce sera la 25e fois que le Grand départ du Tour de France sera donné depuis l'étranger.

Et six autres pays

Six autres pays ont déjà été traversés par le Tour de France depuis sa création en 1903. Il s'agit du Luxembourg (9 reprises), d'Andorre (6), de Monaco (6), du Royaume-Uni (4), de l'Irlande (1), et enfin du Danemark, théâtre du Grand départ de l'édition 2022.