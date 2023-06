Tour de France 2023 : quels sont les cinq grands favoris de la course ?

Dessinée pour les grimpeurs, l'édition 2023 du Tour de France, dont le départ sera donné ce samedi à Bilbao (Espagne), promet d'être le théâtre d'un nouveau duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais d'autres coureurs pourraient se mêler à la lutte pour le maillot jaune.

Jonas Vingegaard

Difficile de ne pas commencer par le tenant du titre. Vainqueur de son premier Tour de France l'année dernière, après s'être livré une bataille de trois semaines avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ne cesse d'impressionner.

Vainqueur du Tour du Pays Basque en avril, puis du Critérium du Dauphiné début juin, le Danois arrive à Bilbao (Espagne) sûr de ses forces. En l’absence de Primoz Roglic, récent vainqueur du Tour d’Italie, il sera le seul leader de sa formation Jumbo-Visma, entièrement dédiée à sa quête d’un deuxième sacre.

S'il fallait lui trouver un souci, on pourrait dire que le coureur de 26 ans a perdu la première manche du duel mental qu’il disputera avec Tadej Pogačar. Sur Paris-Nice, il n’a rien pu faire face à un Slovène en état de grâce, et a dû se satisfaire de la troisième marche du podium (derrière David Gaudu).

Tadej PogaCar

L'autre grand favori est le Slovène Tadej Pogačar. Double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) et dauphin de Jonas Vingegaard l'an passé, il s'avance comme la principale menace.

Mais il y a un «mais». Après un début de saison canon et des victoires sur Paris-Nice, le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallone, «Pogi» n'a presque plus couru depuis sa chute sur Liège-Bastogne-Liège le 23 avril dernier, souffrant d’une fracture du scaphoïde (poignet).

Seulement revenu à la compétition le week-end dernier pour disputer les championnats de Slovénie, qu'il a remporté, le coureur UAE Team Emirates entretient l'incertitude quant à son état de forme. On l'espère revenu à son meilleur niveau afin de lutter à armes égales face à son rival.

Jai Hindley

À vrai dire, on a du mal à voir qui pourrait menacer la suprématie des deux ogres du moment. Pourtant, les outsiders sont nombreux à vouloir tirer leur épingle du jeu, et profiter des quelques miettes laissées par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

Et parmi eux, l'Australien de la Bora-Hensgroe, Jay Hindley. Vainqueur du Giro 2022, il va disputer son premier Tour de France. Après un début de saison perturbé par une maladie, il semble monter en puissance, en témoigne sa 4e place sur le Critérium du Dauphiné, achevé à 20 secondes du podium.

Régulier mais manquant de fulgurances, l'Australien de 27 ans espère briser ce dernier plafond de verre, pour pourquoi pas, s'immiscer dans la lutte pour la victoire finale.

Enric Mas

Trois fois 2e de la Vuelta, l'Espagnol adore les courses de trois semaines. Pourtant, son parcours semble avoir un goût d'inachevé. Toujours présent, mais jamais tout devant, le leader de la Movistar a pour meilleur résultat une cinquième place sur les routes du Tour. C'etait en 2020.

L'an passé, il avait été l'ombre de lui-même, obligé d'abandonner après deux semaines et demie à cause d’une contamination au Covid-19. Un Tour qu'il souhaite effacer de sa mémoire.

Cette année encore, le Majorquin de 28 ans a tout misé sur la Grande Boucle après des résultats timides ces derniers mois, et notamment une 17e place sur le Critérium du Dauphiné. On garde tout de même en mémoire qu'il avait été l'un des seuls à tenir tête à Tadej Pogacar sur le Tour d'Andalousie.

Mikel Landa

Sur ses terres natales, le Basque de 33 ans va entamer son sixième Tour de France. Il reste d'ailleurs sur quatre top 7 dans l'exercice, et sur une quatrième place en 2020. Habitué des Grands Tours, il a déjà terminé à deux reprises sur le podium du Giro.

En 2023, il reste sur une deuxième place sur le Tour d'Andalousie, derrière un certain Tadej Pogacar, et une autre deuxième place sur le Tour du Pays Basque, cette fois derrière un certain Jonas Vingegaard.

Il sera le leader d'une équipe Bahrain Victorious endeuillée après le décès de Gino Mäder sur le Tour de Suisse. «Cette année, l'équipe et nous tous avons été touchés par la perte de notre ami et coéquipier, Gino. Nous devons en faire une motivation supplémentaire, donner notre meilleur chaque jour et essayer de courir pour lui et l'honorer», a-t-il déclaré.

Derrière, une meute de coureurs affamés espèrent pouvoir se battre pour les étapes, et pourquoi pas pour le podium. On peut citer l'Australien Ben O'Connor, le champion olympique Richard Carapaz, ou encore les Français David Gaudu et Romain Bardet.