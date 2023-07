Wimbledon 2023 : pourquoi cette édition accumule-t-elle autant de retard ?

L’édition 2023 de Wimbledon est fortement perturbée. Entre intempéries qui retardent les matchs depuis lundi et activistes qui multiplient les actions, certains joueurs n’ont toujours pas joué leur premier tour, quand d’autres sont déjà qualifiés pour le troisième.

Londres tient sa réputation de ville pluvieuse. L’édition 2023 de Wimbledon est fortement perturbée depuis ce lundi par des intempéries. Si le Centre Court et le Court 1 sont équipés de toit permettant aux matchs programmés de se dérouler sans encombre, sur les courts annexes, ce n’est pas la même histoire. Et pour cause, mardi 4 juillet, quasiment aucun match n’a pu être joué sur ces courts à cause de la pluie.

Résultat des courses, ce jeudi, alors que tous les joueurs et joueuses devraient finir le deuxième tour et être en passe d’entamer le troisième, certains d'entre eux n’ont toujours pas jouer le premier tour. Au total, 4 joueurs et joueuses sont déjà qualifiés pour le troisième tour, 103 vont jouer leur deuxième tour, 18 n’ont toujours pas fini leur premier match en raison des intempéries, et 14 n’ont même pas commencé leur Wimbledon.

After Day 3.





Players in R3: 4



Players in R2: 103



Players to finish R1: 18



Players to start R1: 14





Unreal.#Wimbledon pic.twitter.com/HofM7JiXkH — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 5, 2023

C’est le cas du Français Arthur Fils, qui affrontera ce jeudi Alejandro Davidovitch Fokina pour un remake du premier tour de Roland-Garros.

Des activistes climatiques font irruption sur les courts

Comme si la pluie ne suffisait pas à perturber l’organisation du troisième Grand Chelem de la saison, des activistes pour le climat ont forcé l’interruption de plusieurs matchs ce mercredi. A commencer par le premier tour entre Grigor Dimitrov et Sho Shimabukuro, sur le court 18, durant lequel un homme et une femme vêtus d'un tee-shirt «Just Stop Oil» ont fait irruption sur le court en jetant des confettis et dispersant un puzzle de 1.000 pièces. Les deux activistes ont rapidement été évacués par les services de sécurité.

Même si totalement pacifique, cette action a perturbé le match pendant plusieurs minutes, obligeant le personnel du tournoi à ramasser tous les confettis et pièces du puzzle afin de nettoyer le court.

Le groupe Just Stop Oil a remis ça lors du match entre Katie Boutler et Daria Saville, sur le court 18 également, avec le même procédé. Les deux joueuses ont même donné un coup de main aux ramasseurs de balles afin de les aider à ramasser le millier de pièces de puzzle dispersées sur le gazon.

Katie Boulter and Daria Saville helps the clear up as another Just Stop Oil protester targets Court 18#WIMBLEDON pic.twitter.com/0Unv2lEJZJ — Katie Smith (@K_CroydenSmith) July 5, 2023

Sur Twitter, le collectif Just Stop Oil se décrit comme «un groupe de résistance civile non violent qui demande au gouvernement britannique de cesser d’accorder des licences pour tous les nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers». Par ailleurs, ils ont revendiqué les deux actions de Wimbledon.

Si le soleil est de retour à Londres aujourd’hui est devrait permettre au programme de rattraper le retard accumulé, de nouvelles actions des activistes ne sont pas à exclure.