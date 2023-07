Kylian Mbappé évoque le «plafond de verre» du PSG en Ligue des Champions

Dans un entretien accordé à France Football, l'attaquant français Kylian Mbappé est revenu sur les difficultés de son club, le Paris Saint-Germain, à remporter la Ligue des Champions.

Une déclaration qui ne plaira pas à tout le monde. Kylian Mbappé s'est exprimé, dans un entretien accordé à France Football, au sujet de l'incapacité du PSG à soulever la Ligue des Champions.

«Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n'est pas trop une question pour moi. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible», a affirmé la star parisienne.

«Un plafond de verre»

Dans cette interview, le natif de Bondy cible indirectement la direction. «Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards, poursuit-il. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus».

Cette déclaration inattendue de la part du joueur parisien a, semble-t-il, déjà circulé au sein de l'effectif et de la direction. Selon Canal+ Foot, plusieurs joueurs du PSG, mécontents des déclarations de Kylian Mbappé dans France Football, auraient contacté le président du club Nasser Al-Khelaifi. Le feuilleton Mbappé est encore loin d'être terminé.