NBA : le premier match compliqué de Victor Wembanyama (vidéo)

Le Français Victor Wembanyama a fait ses grands débuts avec les Spurs cette nuit, en Summer League, contre les Charlotte Hornets. Malgré la victoire, sa prestation a été mitigée.

De l'énergie, mais un manque de réussite : le prodige français Victor Wembanyama a rendu une copie contrastée pour sa première sous le maillot des Spurs, vendredi en Summer League à Las Vegas, malgré la victoire contre Charlotte (76-68). Le Français de 19 ans, drafté numéro 1 par San Antonio le 22 juin, a inscrit 9 points et collecté 8 rebonds en 27 minutes pour son premier match avec la franchise texane.

Mais l'ancien des Mets de Boulogne-Levallois a été à la peine aux tirs, réalisant un 2/13 (1/6 à trois points). Il a par contre été plus à son avantage en défense, infligeant cinq contres, bien aidé par son immense taille (2m24). «C'était un moment spécial de porter ce maillot pour la première fois. Je rêvais d'une victoire et je l'ai eue», a savouré Victor Wembanyama en conférence de presse.

Le début de partie fut toutefois difficile pour l'intérieur, qui a manqué ses trois premières tentatives avant de réussir son premier panier au bout de quelques minutes, provoquant la clameur de la salle. La première apparition de Wembanyama était très attendue, le Thomas & Mack Center affichant complet avec près de 18.000 personnes, fait inhabituel pour cette compétition.

Block the shot.



Push it in transition.



Drop the dime.





Victor Wembanyama making an impact right away during his #NBA2KSummerLeague debut on ESPN! pic.twitter.com/CCa604r02w

— NBA (@NBA) July 8, 2023