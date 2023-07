PSG : les supporters pensent qu’un départ de Kylian Mbappé ne serait pas bon pour le club, selon un sondage

Une majorité des supporters du PSG (60%) estime qu’un départ de Kylian Mbappé cet été ne serait pas une bonne chose pour le club de la capitale, selon un sondage Odoxa.

Partira ? Partira pas ? L’avenir de Kylian Mbappé ne cesse d’agiter le marché des transferts. Alors qu’il a refusé d’activer la 3e année de son contrat en option, l’attaquant du PSG a clamé à plusieurs reprises sa volonté d’évoluer à Paris la saison prochaine. Mais les dirigeants du club ne l’entendent pas de cette oreille. Par crainte qu’il ne parte gratuitement en juin 2024, un ultimatum a été posé : soit il prolonge, soit il quitte le club cet été. «Nous ne voulons pas qu’il parte gratuitement en 2024. Notre position est claire. Si Kylian veut rester, nous voulons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. Nous ne voulons pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c’est impossible», a déclaré le président Nasser al-Khelaïfi en marge de la présentation de Luis Enrique.

L'image du joueur se dégrade

En attendant que la situation se décante, une majorité de supporters parisiens estime qu’un départ de Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club et grand artisan du 11e titre de champion de France décroché cette saison, ne serait pas bon pour le PSG. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, ils sont en effet 60% à penser qu’un transfert serait «une mauvaise chose pour le club». Ils sont, en revanche, 75% à penser que ce serait «une bonne chose pour sa progression personnelle», lui qui est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

Conséquence ou pas de l’agitation autour de son futur, Kylian Mbappé voit en tout cas son image fortement se dégrader. Si 63% des Françaises et des Français ont une bonne opinion de lui, la part de Français le trouvant sympathique a perdu 10 points en 4 ans passant de 80% à 70%. Et ils ne sont plus aujourd’hui que 45% à le juger humble (contre 66% en 2019). Son message posté après la mort du jeune Nahel lui a également peut-être causé du tort car 67% des Français estiment qu’il n’est pas dans son rôle quand il s’exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d’accord avec le contenu de son message.