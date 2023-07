PSG : des doutes sur l’état physique de Neymar après les tests médicaux ?

Alors que Neymar a fait son retour à Paris, en début de semaine, et participé aux examens médicaux du PSG, l’état physique du Brésilien aurait fait naître quelques doutes, selon L’Equipe.

C’était la rentrée pour Neymar et une partie des joueurs du PSG. Le Brésilien et les joueurs non-retenus pour les matchs internationaux de juin ont effectué leur reprise, ce lundi, avec des examens médicaux et des tests physiques au programme. Et ils étaient particulièrement attendus pour le n°10 parisien, qui se remet d’une opération à la cheville droite et qui n’a plus rejoué depuis le 19 février dernier face à Lille. Mais ils n’auraient pas été forcément convaincants.

Alors qu’il n’a pas forcé sur sa cheville opérée au mois de mars, ces tests ont fait naître des doutes au sein du staff parisien sur la capacité de l’ancien barcelonais à être opérationnel rapidement, selon L'Equipe. Les premiers entraînements sous les ordres de Luis Enrique au nouveau centre d’entraînement de Poissy devraient permettre d’en savoir davantage sur son retour à la compétition. Mais aucun risque ne devrait être pris avec le joueur de 31 ans, pour éviter une éventuelle rechute et une nouvelle indisponibilité.

Il pourrait ainsi être ménagé pour le premier match de préparation, le vendredi 21 juillet, face au Havre. Le PSG s’envolera ensuite pour une tournée au Japon, où le champion de France en titre disputera trois rencontre face à Al-Nassr et Cristiano Ronaldo à Osaka (25 juillet), Cerezo Osaka toujours à Osaka (28 juillet) et l’Inter Milan à Tokyo (1er juillet). Et Neymar devrait bien être du voyage.