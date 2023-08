Mercato : Skriniar, Hernandez, Dembélé, Ugarte… Quels sont les joueurs qui ont signé au PSG ?

Le PSG, qui entame un nouveau cycle avec notamment l’arrivée de Luis Enrique comme entraîneur, s'est montré très actif depuis le début du mercato. Milan Skriniar a été le premier à s’engager avec le club, suivi de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.

Milan Skriniar

Le premier d’une longue liste ? En fin de contrat avec l’Inter Milan et courtisé depuis de longs mois, Milan Skriniar (28 ans) s’est engagé cinq ans avec le club de la capitale. Le défenseur slovaque vient renforcer l’arrière-garde parisienne et compenser notamment le départ de Sergio Ramos, dont le contrat n’a pas été prolongé. «Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques», s’est félicité Milan Skriniar dans un communiqué. Des doutes accompagnent néanmoins son arrivée. L’international slovaque n'a que très peu joué ces derniers mois en raison de problèmes récurrents au dos et s’est même fait opérer, en France, mi-avril. Reste à savoir s’il parviendra à renouer avec son meilleur niveau, qui avait fait de lui l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.



Marco Asensio

Lui aussi en fin de contrat, avec le Real Madrid, Marco Asensio (27 ans) a signé un bail de trois ans, soit jusqu’en 2026, avec le champion de France en titre. Apprécié pour sa polyvalence dans le secteur offensif, l’ailier espagnol était l’une des priorités des dirigeants parisiens et il connaît très bien le nouvel entraîneur Luis Enrique, pour l’avoir côtoyé au sein de la sélection espagnole. «C’est un privilège de faire partie de ce grand club qu'est le PSG. J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs», a-t-il déclaré. Pour sa dernière saison au Real Madrid, Marco Asensio, qui a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit à l'été 2019, a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs de Liga, et inscrit trois buts et adressé une passe décisive en Ligue des champions.

Manuel Ugarte

Manuel Ugarte a décidé de s'engager avec le PSG, pour un montant de 60 millions d'euros, en provenance du Sporting Lisbonne. Pour le média portugais Record, l'international uruguayen a réagi sur son transfert : «C’était toujours un rêve, mais je n’aurais jamais pensé que ce serait si rapide. La vérité est que c’était un rêve que j’avais quand j’étais petit, de jouer dans une grande équipe comme le Sporting et maintenant au PSG». Capable d'évoluer en 6 ou à un poste de relayeur, Ugarte a séduit le directeur sportif Luis Campos, tant par son potentiel que par ses qualités techniques.

Kang-In Lee

Le milieu offensif sud-coréen Kang-In Lee s’est engagé pour cinq années, soit jusqu’en juin 2028, avec le club de la capitale, avec un salaire annuel de 4 millions d’euros. Un transfert qui va rapporter au minimum 22 millions d’euros à Majorque. Le joueur de 22 ans a des qualités techniques très intéressantes, avec un style de jeu purement offensif.

Lucas Hernandez

La défense parisienne s'est encore renforcée avec Lucas Hernandez. Après quatre saisons passées au Bayern Munich, l'international Tricolore s'est engagé cinq ans avec le PSG, soit jusqu'en juin 2028 pour un montant estimé entre 45 et 50 millions d'euros. Courtisé depuis plusieurs mois par les dirigeants parisiens, le champion du monde 2018 est notamment apprécié pour sa polyvalence, lui qui est capable d'évoluer aussi bien au poste de latéral gauche qu'en défense centrale. «Je ressens beaucoup de joie ! J'attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, ça s'est enfin réalisé. C'est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d'être ici», a confié l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Comme pour Milan Skriniar, des doutes sur son état physique accompagnent son arrivée, alors qu'il n'a plus joué depuis sa grave blessure au genou contractée lors de la Coupe du monde en novembre dernier, et qu'il a accumulé les blessures ces dernières saisons.

Cher Ndour

Le pari de la jeunesse. Le PSG a engagé le jeune italo-sénégalais Cher Ndour (18 ans), qui a signé un bail de cinq ans alors qu'il était en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne (Portugal). Considéré comme un grand espoir du football italien, le milieu de terrain a notamment remporté la Youth League avec le club portugais en 2021-2022. «Je suis très ému. C'est un mélange d'émotions mais surtout de bonheur parce que le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c'est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille», a confié Cher Ndour. Et il aura la lourde tâche de se faire une place dans un secteur déjà très fourni, lui qui ne compte qu'une apparition en championnat chez les professionnels avec Benfica.







Xavi Simons

Retour dans la capitale pour Xavi Simons. Le jeune Néerlandais de 20 ans fait son retour au Paris Saint-Germain, où il a évolué entre 2019 et 2022, après une saison pleine du côté du PSV Eindhoven, aux Pays-Bas. Considéré comme un espoir mondial au milieu de terrain, le natif d'Amsterdam a explosé en Eredivisie sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy, avec 22 buts et 12 passes décisives en 48 rencontres. De quoi pousser le PSG à activer la clause de rachat incluse lors de sa vente au PSV Eindhoven. Le prix du transfert devrait avoisiner les six millions d'euros. Bien que racheté par le club de la capitale, Xavi Simons est prêté au RB Leipzig une saison, sans option d'achat.

Arnau Tenas

Un concurrent pour Donnarumma ? L'Espagnol Arnau Tenas a signé avec le PSG. Libre de tout contrat, le portier formé au FC Barcelone s'est engagé jusqu'en 2026.

Celui qui a passé quatre ans avec la réserve du Barca était tituaire avec l'équipe espagnole Espoirs lors du dernier Euro, durant lequel la Rojita s'est inclinée en finale face à l'Angleterre (0-1).

GONÇALO RAMOS

Le PSG tient son numéro 9. Gonçalo Ramos (22 ans), qui évoluait au Benfica Lisbonne, son club formateur, est devenu la 8e recrue estivale de Paris après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas. Grand espoir du football portugais, l'avant-centre (7 sélections, 4 buts) avait notamment brillé lors de la dernière Coupe du monde en 2022, se distinguant par un triplé en 8e de finale contre la Suisse (6-1) où il avait été préféré à la superstar Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. C'étais sa première titularisation en équipe nationale.







OUSMANE DEMBÉLÉ

Après six saisons passées du côté de la Catalogne et un titre de champion d'Espagne, le champion du monde, Ousmane Dembélé, rejoint les champions de France en titre. L'ailier virevoltant a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Franciliens, assorti d'un salaire d'environ 20 millions d'euros par an. Les deux clubs se sont entendus sur une indémnité de transfert à hauteur de 50 millions d'euros.