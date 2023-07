Tour de France 2023 : les confidences de Tony Gallopin sur son divorce avec Marion Rousse

Alors qu’il participe à son dernier Tour de France, avant de mettre un terme à sa carrière en octobre prochain, Tony Gallopin est revenu sur sa relation et son divorce avec Marion Rousse, dans une interview accordée à L’Equipe.

Tony Gallopin arrive au bout du chemin. Actuellement présent sur le Tour de France, le coureur français (35 ans) mettra un terme à sa carrière et raccrochera son vélo en octobre prochain à l’issue de Paris-Tours (8 octobre). Il tournera ensuite la page de 16 années chez les professionnels. Comme il a tourné la page de sa relation avec son ancienne compagne Marion Rousse, qui a partagé sa vie pendant plus de dix ans, entre 2008 et 2019.

Une fin compliquée

Le couple s’était rencontré en 2008 avant de se marier six ans plus tard. Il vivait des jours heureux, mais la relation a été beaucoup plus médiatisée, notamment lors du Tour de France 2014 lorsque Tony Gallopin avait endossé le maillot jaune et remporté une étape. Championne de France en 2012, Marion Rousse était présente sur cette Grande Boucle comme hôtesse, et leur histoire était ainsi devenue beaucoup plus exposée après un baiser échangé sur la ligne d'arrivée. Ce qui n’a pas forcément été «évident» à vivre.

Et en 2019, Tony Gallopin et Marion Rousse ont décidé de divorcer. Quatre ans plus tard, le cycliste de l’équipe Lidl-Trek n’a «aucun regret» et garde des bons souvenirs. «Il y a eu de très bonnes choses. Marion (Rousse) a été là dans les bons moments. Depuis tout jeune, on a vécu des choses incroyables», a-t-il confié à L’Equipe. Même si la fin de leur aventure a été compliquée. «Ça ne s’est pas fini de la meilleure des façons et ça fait partie des choses de la vie, que l’on vit tous», a-t-il ajouté. Et cette période n’a pas été évidente à gérer aussi bien sur le plan privé que professionnel. «Il y a eu deux fractures la même année, des chutes, puis le Covid. Ça a été un tournant difficile dans ma carrière», a-t-il concédé.

Depuis leur rupture, Marion Rousse, qui a mis un terme à sa carrière en 2015 à seulement 24 ans et est devenue directrice du Tour de France femmes ainsi que commentatrice sur France Télévisions, est en couple avec Julian Alaphilippe. Ensemble, ils ont eu leur premier enfant né en juin 2021 et prénommé Nino.