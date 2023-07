MMA : voici les 5 combattants les plus riches du monde

Une belle carrière dans le MMA permet de s’offrir la gloire mais aussi un joli compte en banque. Voici le top 10 des combattants des Arts Martiaux mixtes les plus riches de la planète.

Qui est le combattant MMA le plus riche ? La réponse est sûrement à portée de tous puisqu’il s’agit de Conor McGregor. La star irlandaise de l’UFC occupe la première place d’un classement qui devrait en surprendre plus d’un.

Conor Mc Gregor

Avec 200 millions de dollars (179 millions d’euros) de gains, Conor McGregor est la grande star du MMA et de l’UFC. S’il ne combat pratiquement plus suite à ses blessures - même s’il n’a toujours pas annoncé la fin de sa carrière -, il reste «bankable», en atteste son apparition dans la série de l’UFC «The Ultimate Fighter». Pour rappel, «The Notorious» s’était rendu célèbre auprès du grand public après un combat de boxe contre Floyd Mayweather.

Rorian Grace

Grand maître de Jiu-jitsu et co-fondateur de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronan Gracie (71 ans) est l’une des références lorsque l’on parle de MMA. S’il ne combat plus depuis des années, le Brésilien est un historique et une personne importante. Ecrivain, éditeur, avocat mais aussi producteur, il pointe à 50 millions de dollars (45 millions d’euros).

Khabib Nurmagomedov

A la retraite depuis octobre 2020, Khabib Nurmagomedov, qui est parti de l’UFC en restant invaincu (29 succès en autant de combats) occupe la troisième place de ce classement des combattants les plus riches de la planète. Il a récolté environ 40 millions de dollars (36 millions d’euros). Aujourd’hui, il est promoteur et entraîneur.

Georges Saint-Pierre

Légende du MMA et de l’UFC, Georges St-Pierre est au pied du podium avec 30 millions de dollars (27 millions d’euros). «GSP», multiple champion, est considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes.

Brock Lesnar

Brock Edward Lesnar, ancien combattant MMA, a connu une grosse carrière sportive. En plus des arts martiaux mixtes, il a aussi été lutteur, catcheur, footballeur américain professionnel… Tout cela lui a permis de se faire un nom et de récolter un joli pactole avec 25 millions dollars (22 millions d’euros).

Tito Ortiz

Devenu homme politique, Tito Ortiz est un ancien combattant de l'UFC qui a connu de grands succès et remporté de nombreux titres. Sa valeur nette est de 20 millions de dollars (18 millions d’euros).

Fedor Emelianenko

Fedor Emelianenko est une légende. A 46 ans, le Russe, qui a disputé son dernier combat en février 2023, a remporté de nombreux titres dans sa carrière en poids lourds et est considéré comme l’un des plus grands de l’histoire. Il figure en septième position avec 18 millions de dollars (16 millions d’euros).

Wanderlei Silva

Lui aussi est une légende. Wanderlei Silva est huitième de ce classement avec 18 millions de dollars (16 millions d’euros). Le Brésilien fait partie des combattants historiques de l'UFC. Il est expert en Muay Thai et détient une ceinture noire en Jiu-Jitsu Brésilien.

Ronda Rousey

Enfin une femme. Ronda Rousey, qui est désormais dans le catch, fait partie des légendes de l’UFC. Egalement actrice, elle se trouve en 9e position avec 13 millions de dollars de gain, soit 11,6 millions d’euros.

Bruce Buffer

Ce n’est pas un combattant que l’on retrouve à la 10e place mais pas le moins connu : Bruce Buffer. Le célèbre speaker de l’UFC et ses 12 millions de dollars (environ 10 millions d’euros) sont parmi les historiques du MMA et des sports de combat. Attention, il n’est peut-être pas dans les octogones mais il a obtenu une ceinture verte en judo et une ceinture noire en Tang Soo Do, discipline chère à Chuck Norris, et il a également appris le kickboxing.

L'interview de GregMMA dans L'Arène Podcast