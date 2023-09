Novak Djokovic : combien le Serbe a-t-il gagné au total grâce à ses 24 sacres en Grand Chelem ?

Vainqueur de l'US Open 2023, Novak Djokovic a marqué encore un peu plus l'histoire du tennis avec 24 titres du Grand Chelem. Autant de sacres qui lui ont permis d’empocher plusieurs dizaines de millions d’euros.

Encore un peu plus dans l’histoire. Novak Djokovic a décroché, dans la nuit de dimanche à lundi, son 24e titre du Grand Chelem, en dominant le Russe Daniil Medvedev en finale de l'US Open en trois sets (6-3, 7-6, 6-3). Avec ce succès, le Serbe a non seulement égalé le record de l'Australienne Margaret Court, mais il a également empoché le chèque de 2,8 millions d’euros promis au vainqueur.

Un tiers de ses gains en carrière

Cette somme est venue s’ajouter à l’ensemble de ses gains remportés en Majeur. Au total, le n°1 mondial a désormais gagné près de 53 millions d’euros grâce à ses 24 titres en Grand Chelem. Dans le détail, l’Open d’Australie, qu’il a remporté à dix reprises, est le tournoi du Grand Chelem où il a accumulé le plus de gains (près de 20 millions d’euros) devant Wimbledon (15,6 millions d’euros), l’US Open (11,7 millions d’euros) et Roland-Garros (5,7 millions d’euros).

Et ses 53 millions d’euros représentent environ un tiers de ses gains en carrière. Au total, et grâce à sa victoire sur le sol américain, Novak Djokovic a gagné près de 158 millions d’euros en 20 ans passés sur le circuit professionnel. Un record de plus pour le Serbe, qui est le joueur à avoir accumulé le plus de gains dans l’histoire du tennis.