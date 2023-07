Benjamin Mendy : Vinicius, Pogba, Depay… Les footballeurs soutiennent le champion du monde 2018 jugé non-coupable

Au centre d’accusations de viols et tentative de viols, le défenseur français Benjamin Mendy reconnu non-coupable vendredi 14 juillet par la justice britannique, a reçu le soutien de plusieurs footballeurs.

«Je veux les voir laver ton nom». Après avoir éclaté en larmes à l’énoncé du verdict – à l’issue de trois semaines de procès à Chester dans le nord de l’Angleterre – le footballeur français Benjamin Mendy a tenu à passer un appel à son ami Paul Pogba.

Depuis le début de cette affaire, ce dernier a témoigné un soutien indéfectible à celui qu’il considère comme un frère. «Tellement heureux pour toi frère, toutes les personnes qui parlaient mal de toi, je veux les voir laver ton nom. J’ai hâte de te revoir sur le terrain», a commenté le champion du monde 2018 sous une capture d’écran de leur échange visio postée sur Instagram.

Pour l’attaquant néerlandais Memphis Depay, l’acquittement de Benjamin Mendy est révélateur des difficultés auxquelles les footballeurs peuvent être confrontés. «De nombreuses années d’investissement pour devenir footballeur professionnel, et maintenant quoi ? (…) Nous ne pouvons pas accepter que cela nous arrive en tant qu'athlètes», a-t-il affirmé sur Twitter.

Benjamin Mendy





All cases dismissed.



So what are we doing now?



Who is going to help this brother heal?



Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name?



How he’s going to have he’s career back?



Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY — Memphis Depay (@Memphis) July 14, 2023

En outre, plusieurs autres footballeurs tels que le milieu de l’OM Amine Harit ou encore l’international bosnien Miralem Pjanic ont relayé le poste du joueur de l'Atlético Madrid sur leurs réseaux sociaux.

Pour témoigner son soutien à Benjamin Mendy, le footballeur portugais Rafael Leao a lui poster une vidéo du joueur à sa sortie du procès, sous des emojis de mains jointes.

Ce dimanche matin, c'est la star brésilienne Vinicius Jr qui a posté un long message de soutien. «Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. Tu as perdu deux ans de carrière, mais c'est le moins que l’on puisse dire... Et les dégâts psychologiques ? Il est certain que ta vie ne sera plus jamais la même. La culture de la destruction de réputation a fait une victime de plus, a lancé l’international brésilien. Jusqu'à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir le droit à une simple défense ? Les fake news sont créées et diffusées sans vérification des faits et la situation ne fait qu'empirer. Agir en responsable serait le minimum pour tout professionnel, mais de nos jours, le travail sérieux est devenu l’exception. Il n'y a pas de limites pour obtenir plus de clics et d'engagement. Ma question est la suivante : que va-t-on faire pour réparer les dégâts ?»

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.





You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10 — Vini Jr. (@vinijr) July 16, 2023

Âgé de 28 ans, le défenseur Français a vu son image de joyeux drille largement écornée après un début de carrière en forme de conte de fées.

Avant d'être accusé de viols, Benjamin Mendy avait suivi une trajectoire brillante dans le football, couronnée par un titre de champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, où il jouait le rôle de bon camarade à défaut d'en être l'un des joueurs-clé.