NBA : pourquoi LeBron James a-t-il repris le numéro 23 ?

La star des Los Angeles Lakers LeBron James a annoncé, par l’intermédiaire de son agent, qu’il abandonnait son numéro 6 pour reprendre le numéro 23 afin de rendre hommage à Bill Russell, légende de la NBA, décédé en 2022.

Un changement de numéro pour l’une des grandes stars de la NBA et du basket mondial. LeBron James, joueur clé des Los Angeles Lakers, a annoncé par l’intermédiaire de son agent et ami Rich Paul, qu’il allait reprendre le numéro 23, abandonnant le numéro 6 qu’il portait depuis 2021.

It's official. 23 is back. pic.twitter.com/hEqb5rQANk — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023

Une marque de respect pour Bill Russell

Un choix «par respect pour Bill Russell» - qui portait ce numéro 6 -, a expliqué son agent Rich Paul. Décédé le 31 juillet 2022, Bill Russell est une icône de la NBA, aussi bien sur les parquets, avec 11 titres de champion NBA en 11 finales, qu’en dehors pour son combat pour les droits civiques.

Par le passé, LeBron James, devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue en février dernier, avait déjà laissé entendre qu’il pouvait changer de numéro. «Perdre une telle icône, c’était déchirant pour nous tous. Nous savons tous ce que Bill Russell représentait pour nous (...). Je ne sais pas si je vais continuer à le faire, mais pour l’instant, je vais porter son numéro en son honneur. Cela représente beaucoup pour moi», avait-il déclaré l'an dernier.

Retiré par toutes les franchises de la NBA par respect pour Bill Russell, le numéro 6 est uniquement arboré par les joueurs qui le portaient déjà avant le décès de la légende des Boston Celtics, comme le pivot letton Kristaps Porzingis ou encore le joueur des Chicago Bulls, Alex Caruso.

Retour au premier numéro pour LeBron James

Pour LeBron James, il s’agit aussi d’un retour à l’emblématique numéro 23 qu’il a porté dès son arrivée en NBA, chez les Cleveland Cavaliers, entre 2003 et 2010, lors de son retour dans l’Ohio, entre 2014 et 2018, puis au début de l’ère Lakers, entre 2018 et le milieu de saison 2020-2021.

Celui qui est surnommé le King a adopté le numéro 6 pour la première fois lors de son arrivée chez le Heat de Miami, en 2010. La franchise de Floride avait décidé de rendre hommage à Michael Jordan, emblématique numéro 23 de la NBA, en retirant son numéro bien que ce dernier n’ait jamais évolué dans la formation.