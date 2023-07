PSG : Neymar veut rester à Paris «avec ou sans amour» des fans

Sur fond de rumeurs de départ du Paris Saint-Germain, la star brésilienne du football a affirmé qu’elle espérait rester dans le club de la capitale pour la saison.

«Je serai là (...) avec ou sans amour», a déclaré Neymar en riant, lors d'un entretien enregistré le 22 juin. Serein, le joueur du PSG a reconnu son souhait de poursuivre dans le club de la capitale malgré le manque d’affection des supporters.

«J'espère (jouer cette saison) au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent personne ne m'a rien dit» sur un éventuel départ, a fait savoir le numéro 10 brésilien dans une interview diffusée mercredi sur la chaîne YouTube de l'influent journaliste sportif Casimiro Miguel.

En raison de ses blessures à répétition et de la restructuration de l'équipe parisienne, désormais entraînée par l'Espagnol Luis Enrique, le futur de «Ney», 31 ans, a fait l'objet de spéculations au cours du mercato actuel. Et pour cause, l'attaquant était écarté des terrains depuis février suite à une blessure à la cheville droite, mais il avait repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière avec le PSG.

«C'est une blessure ennuyeuse, c'est très inconfortable. Le processus a été très douloureux et c'est très difficile, mais je cherche à bien revenir (...) Évidemment, la victoire fait toujours partie des objectifs, mais je veux à nouveau bien jouer, c'est la première chose», a-t-il mis en avant.

Un avenir avec la Seleção

Neymar a également assuré qu'il continuerait de porter les couleurs de l'équipe nationale brésilienne, après avoir laissé planer le doute à la suite de la défaite aux tirs au but de la Seleção contre la Croatie en quart de finale du Mondial 2022 au Qatar.

«Après la Coupe du monde, je n'ai pas voulu (continuer), non pas à cause de la douleur d'avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore supporter ça», a-t-il ajouté dans un éclat de rire. «J'y ai repensé, car j'ai très envie» de remporter le titre mondial, que le Brésil n'a plus conquis depuis 2002, a expliqué Neymar.

Après le départ du sélectionneur brésilien Tite, les quintuples champions du monde seront entraînés par le Brésilien Fernando Diniz jusqu'à ce que l'Italien Carlo Ancelotti achève son contrat avec le Real Madrid à la mi-2024, a annoncé la Confédération brésilienne de football (CBF) début juillet.