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Roland-Garros : sanction contre Adolfo Vallejo après des propos sexistes visant une arbitre

Adolfo Daniel Vallejo, 71e joueur mondial, a perdu au 2e tour face au Français Kouame. [© Alain JOCARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Au lendemain de sa défaite face au Français Moïse Kouame au deuxième tour de Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo, le joueur paraguayen, a été visé par une sanction annoncée vendredi par les organisateurs, après avoir tenu des propos sexistes à l’encontre de l’arbitre de la rencontre.

«Ce genre de match doit être arbitré par un homme». Peu après sa défaite face au Français Moïse Kouame au deuxième tour de Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo avait tenu des propos sexistes visant l’arbitre de la rencontre, Ana Carvalho.

Les organisateurs de Roland-Garros ont alors annoncé ce vendredi qu’ils allaient sanctionner «de manière significative» le Paraguayen pour ses propos. La Fédération française de tennis (FFT) et la direction du tournoi ont expliqué dans un communiqué que «la compétence des arbitres ne se mesure pas à leur genre, mais à leur professionnalisme et à leur capacité à officier à haut niveau».

«La direction du tournoi sanctionnera de manière significative, sous la forme d’une amende, Adolfo Vallejo», a-t-elle poursuivi, sans donner de précisions sur le montant de l’amende.

«C’est très difficile pour une femme de faire ça»

Pour sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem à 22 ans, Vallejo, 71e joueur mondial, a perdu au 2e tour au terme d’un marathon en cinq sets face au Français Kouame, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10/8).

La rencontre, disputée sous la canicule, a connu son lot de rebondissements dans un court Suzanne-Lenglen bruyant et acquis à la cause du Tricolore de 17 ans. 

Sur le même sujet Roland-Garros 2026 : tout savoir sur Moïse Kouamé, le Français qui impressionne depuis le début du tournoi Lire

C’est après la rencontre que Vallejo a critiqué l’arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho dans des déclarations relayées par le média en ligne Clay. Le Paraguayen a déclaré : «Ce genre de match doit être arbitré par un homme. C’est très difficile pour une femme de faire ça. Il doit être arbitré par un homme, parce que c’est un public très exigeant, et il faut beaucoup de force pour s’opposer au public».

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