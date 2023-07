NBA : le fils de LeBron James victime d’un arrêt cardiaque, son état désormais stable

Bronny James, fils de LeBron James, a été victime d’un arrêt cardiaque ce lundi 24 juillet. Le jeune basketteur a été hospitalisé en urgence, mais n’est plus en danger.

Immense frayeur pour LeBron James et sa famille. Bronny James, fils aîné de la star du basketball, a subi un arrêt cardiaque, ce lundi 24 juillet, au cours d’un entraînement.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023

Bronny James dans un état stable

«Hier, lors d’un entraînement, Bronny James a été victime d’un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu traiter Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect de l’intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d’informations», indique le communiqué de presse repris par le journaliste Shams Charania.

«LeBron et Savannah (sa mère, ndlr) souhaitent adresser publiquement leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l’USC pour leur incroyable travail et leur dévouement en faveur de la sécurité de leurs athlètes», ajoute également le communiqué publié ce mardi 25 juillet.

Un joueur convoité à la prochaine Draft de la NBA

Bronny James, de son vrai nom LeBron Raymone James Jr, est grandement attendu en NBA. Âgé de 18 ans, il évoluera au sein de l’université de Californie du Sud, dans l’équipe des Trojans d’USC, pour la saison 2023/2024.

Le probable candidat à la Draft NBA de 2024, pressenti pour une sélection en fin de premier tour, est convoité par de nombreuses franchises en raison d’une possible arrivée de son paternel dans l’équipe qui le sélectionnera.