Lionel Messi : ce cadeau original qu'il a offert à ses coéquipiers de l'Inter Miami

Auteur d'une arrivée magique en MLS sous les couleurs de l'Inter Miami, Lionel Messi a retrouvé le sourire, entouré de coéquipiers à qui il a fait un joli cadeau.

La page Paris Saint-Germain semble déjà bien tournée. Depuis qu'il est arrivé sur le sol américain, et qu'il a intégré l'effectif de l'Inter Miami, le champion du monde argentin semble reprendre du plaisir, au sein d'un groupe en osmose qu'il n'hésite pas à gâter.

À l'image des téléphones recouverts d'or qu'il avait offert à ses coéquipiers argentins à l'issu de la Coupe du monde, le septuple ballon d'or a tenu à offrir un cadeau de bienvenue à ses nouveaux collègues.

Mardi, devant la presse à la fin du match qui opposait Miami à Atlanta, le défenseur américain de l'Inter DeAndre Yedlin a été aperçu avec un casque audio de la marque Beats, aux couleurs de l'équipe.

DeAndre Yedlin :





"Leo Messi gifted all the players 'pink and black Beats by Dre headphones' after his first game with the team "



pic.twitter.com/rwVBdVpy2S

— Inter Miami Chief (@intermiamifc0) July 26, 2023