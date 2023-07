Affaire Kylian Mbappé : «Il pourrait y avoir une grève, c’est impossible d’accepter qu’un contrat ne soit pas respecté», prévient le président de l'UNFP

Le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels, Philippe Piat, est revenu sur l’affaire Kylian Mbappé. Il estime qu’il pourrait potentiellement y avoir une grève des joueurs à la reprise du championnat.

Le bras de fer continue entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé qui a récemment refusé les avances du club saoudien d’Al-Hilal. Plus les jours passent et plus le scénario d’un départ, libre, de Kylian Mbappé l’an prochain semble le plus possible. Sauf que le club, en représailles, a décidé de mettre le joueur de côté. Le champion du monde 2018 a été exclu de la tournée japonaise du Paris Saint-Germain.

Philippe Piat, le président de l’UNFP, s’inquiète, sur le plateau de CNEWS face à cette situation conflictuelle. «On est dans un système qui est incroyable. Kylian Mbappé est un joueur qui veut respecter son contrat et il est mis au pilori. Mais dans le même temps, Kylian Mbappé, c’est un sujet intéressant parce que ça met en lumière d’autres choses. Aujourd’hui, il y a environ 150 à 180 joueurs qui sont dans le même cas, mais à l’envers. C’est-à-dire que les clubs ont des effectifs pléthoriques avec pleins de joueurs qui ne peuvent pas jouer», a déclaré le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels. L’UNFP est un syndicat créé le 16 novembre 1961 par deux footballeurs, Eugène N'Jo Léa, Just Fontaine, et un juriste, maître Jacques Bertrand.

Un grave problème pour la profession

«À un moment donné, ces joueurs qui sont sous-contrat pour un certain nombre d’années sont incités à quitter le club parce que les clubs ont besoin qu’ils partent», a ajouté Philippe Piat. «Ce que le Paris Saint-Germain veut faire, si jamais ils trouvent un accord, c’est tant mieux, mais s’ils veulent imposer sa mise à l’écart, ça sera un grave problème pour la profession. Jusqu’au 1er septembre, les clubs œuvrent ce qu’ils veulent avec leurs effectifs, mais à partir du 1er septembre ce n’est plus le cas et il y a des réglementations plus drastiques», a expliqué le président de l’UNFP.

Si la situation persiste, Kylian Mbappé peut se retourner contre son club : «S’il n’est pas dans le groupe numéro 1, il peut interroger la commission juridique de la Ligue qui se chargera de le faire réintégrer dans le groupe numéro 1. Si le club ne veut vraiment pas réintégrer le joueur, les sanctions peuvent être financières, mais ça peut aussi aller jusqu’au retrait de points voire l’interdiction de recruter».

Sur le plan international, le problème est déjà arrivé récemment à plusieurs reprises. Sur le plan français, le dernier exemple en date est Anatole Ngamukol, ancien attaquant au Stade de Reims entre 2017 et 2018, qui avait assigné en justice le club rémois pour harcèlement moral et discrimination après avoir été mis en équipe réserve sans raison apparente.

«Les textes prévoient que si on ne fait pas jouer un joueur, c’est uniquement pour des raisons sportives. En droit français, on ne peut pas obliger une personne à poursuivre un contrat lorsqu’il arrive à terme», a déclaré Philippe Piat qui ajoute que l’UNFP a déjà échanger avec le Paris Saint-Germain à ce sujet. «Oui, je ne voudrais pas alarmer tout le monde, mais c’est impossible d’accepter qu’un contrat en bonne et due forme ne soit pas respecté, sinon c’est la fin», a conclu Philippe Piat.