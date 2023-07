UFC : Justin Gaethje éteint la lumière de Dustin Poirier avec un sublime KO et s'offre la ceinture

Le combattant américain Justin Gaethje a infligé un lourd KO à son compatriote Dustin Poirier dans la nuit de samedi à dimanche, lors de l'UFC 291 organisé à Salt Lake City, après un violent high kick.

Une frappe spectaculaire. Justin Gaethje s'est offert une victoire de prestige dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet, en mettant KO Dustin Poirier avec un impressionnant high kick en pleine tête, lors de l'UFC 291 organisé à Salt Lake City.

Ce coup de pied du natif de Safford, en Arizona, infligé dès la seconde reprise, lui a permis de s'imposer et de remporter la ceinture BMF (Baddest Motherfucker), créée par l'organisation la plus prestigieuse de MMA afin de récompenser le combattant le plus «dur».

JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD



Justin Gaethje a enregistré une vingtième victoire par KO (knock-out) sur un palmarès déjà bien fourni en MMA, avec 25 succès pour 4 défaites en 29 combats.

De son côté, Dustin Poirier n'a pas l'habitude de prendre la foudre. Cette défaite par KO est devenue la troisième pour celui qui affiche un palmarès tout aussi impressionnant que Justin Gaethje, avec un ratio de 29 victoires pour 8 défaites, et un combat «No Contest», sur 38 apparitions dans l'octogone. Il a congratulé son adversaire face aux caméras, quelques secondes après avoir repris ses esprits.