Boxe : Dillian Whyte forfait contre Anthony Joshua après un contrôle antidopage «défavorable»

Le combat de boxe prévu le 12 août à Londres entre les Britanniques Anthony Joshua et Dillian Whyte a été annulé en raison d'un contrôle antidopage inopiné subi par Dillian Whyte, qui a donné des résultats «défavorables».

C’était l’une des affiches les plus attendues de l’été dans le monde de la boxe, mais elle n’aura pas lieu. Le combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua et Dillian Whyte, prévu le 12 août à Londres, n'aura pas lieu à cause des résultats «défavorables» d'un contrôle antidopage passé par le second, a annoncé ce samedi 5 août le promoteur de l’événement, Matchroom.

Dillian Whyte clame son innocence

L’organisateur du combat a indiqué dans un communiqué qu’un contrôle inopiné subi par Dillian Whyte avait donné «des résultats d’analyse défavorables» et qu’«une enquête allait être ouverte». Sur X, anciennement Twitter, le combattant britannique de 35 ans a fait part de son étonnement et se dit «stupéfait» par les résultats d’analyse.

«Je suis choqué et stupéfait d'apprendre qu'un rapport fait état de conclusions défavorables me concernant. Je ne l'ai appris que ce matin. Je viens également de lire que le combat était annulé sans avoir eu la possibilité de démontrer mon innocence. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que je n'ai pas pris la substance incriminée, ni maintenant, ni à aucun autre moment de ma vie», a indiqué Dillian Whyte.

Joshua Parker en short notice pour Anthony Joshua ?

«Ce n'est pas la première fois que l'on me met en cause pour une substance que je n'ai pas prise, et comme je l'ai fait la fois dernière je prouverai à nouveau que je suis totalement innocent», a conclu le combattant du Noble Art, qui souhaitait prendre sa revanche sur Anthony Joshua, 33 ans, près de huit ans après avoir subi une défaite qui avait mis fin à sa série de 16 victoires consécutives.

Malgré le forfait de Dillian Whyte, tout ne serait pas perdu pour Anthony Joshua, qui s'est longuement préparé pour ce combat sans ceinture en jeu. L’ancien champion du monde pourrait se retrouver sur le ring face au Néo-Zélandais Joseph Parker si le camp de ce dernier accepte l’affrontement, a indiqué le promoteur David Higgins.