Coupe du Monde féminine 2023 : la France éliminée après sa défaite face à l'Australie aux tirs aux but

L'équipe de France féminine est éliminée de la Coupe du Monde 2023 après sa défaite face à l'Australie (0-0, 6-7 aux t.a.b).

L'équipe de France et les séances de tirs aux but, loin d'être une histoire d'amour. Après un résultat nul et vierge après 120 minutes de jeu, les coéquipières de Wendie Renard se sont inclinées à l'issue d'une séance de tirs aux but cruelle (0-0, 6-7 aux t.a.b). Les Australiennes, quant à elles, ont d'ores et déjà réussi leur Coupe du monde à la maison, en se hissant, pour la première fois de leur histoire, en demi-finales.

La révolution entamée au printemps par le charismatique entraîneur des Bleues Hervé Renard, venu prendre les rênes d'une équipe féminine contre toute attente et pour la première fois de sa carrière, n'a pas eu l'issue espérée.

Le mental des Françaises, axe de travail et d'amélioration principal de Renard, n'a pas tenu au bout de la prolongation, malgré des occasions franches (107, 110, 120e) et d'une séance de tirs au but interminable allant jusqu'à la dixième tentative.

Selma Bacha, la nouvelle entrante Eve Perisset, Kenza Dali et la jeune Vicki Becho ont manqué leur tir, contrairement à Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Maëlle Lakrar. Les deux arrêts de la gardienne Solène Durand et la tentative ratée de la gardienne Mackenzie Arnold, ont été vains.

Les efforts de Bacha, la tenacité de Karchaoui, touchée à la cheville pendant le match, et la sérénité de Wendie Renard n'ont pas suffi aux Bleues, qui ont manqué le coche en première période, et n'ont pas été aidées par les imprécisions et oublis de l'arbitre Maria Carvajal.

Quatre ans après la désillusion du Mondial à domicile, avec une défaite en quart de finale contre les Américaines (2-1), et douze mois avant l'événement du foot féminin dans l'Hexagone avec les Jeux olympiques, les Bleues ont de nouveau flanché face à la pression et face à leur destin.