NBA : Tony Parker intronisé au Hall of Fame du basketball

Le basketteur français Tony Parker a été intronisé au Hall of Fame du basketball ce samedi 12 août, faisant de lui l'un des plus grands noms de l'histoire de la balle orange. Il devient le premier Français à en faire partie.

Il n'y a jamais pensé, même dans ses rêves les plus fous de jeune adolescent, comme il l'a souvent expliqué. Mais désormais, Tony Parker est à jamais inscrit au panthéon du basketball. Ce samedi 12 août, le Français, qui a évolué chez les San Antonio Spurs et les Charlotte Hornets entre 2001 et 2019, a eu l'honneur d'être intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame à Springfield, dans le Massachussetts.

Un honneur réservé aux plus grands basketteurs et sur vote de leurs compères. Mais surtout, une première pour un basketteur français.

Une intronisation aux côtés de légendes de la balle orange

Au cours de la première cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du samedi 12 août, «TP» a pu revêtir la bague et la célèbre veste orange des élus intronisés au Hall of Fame, comme d'autres légendes de cette promotion 2023. Parmi elles se trouvaient Dirk Nowitzki, Becky Hammon, Dwayne Wade, Pau Gasol mais surtout son ancien entraîneur des Spurs et celui qu'il considérait comme un second père : Gregg Popovich.

Durant sa très longue carrière en NBA, débutée en 2001 du côté des San Antonio Spurs en tant que 28e choix de la Draft 2001,Tony Parker a brillé autour de Tim Duncan et Manu Ginobili. Trois membres d'un trio historique et vainqueur de quatre titres de champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014).

Couronné d'un titre de MVP des Finales NBA en 2007, Tony Parker a laissé une empreinte importante dans le championnat nord-américain avec le «tear drop», son tir signature, et sa vitesse, très impactante en tant que meneur des années 2000.

The Tony Parker Tear Drop. A signature move for a legendary career.





Watch the #23HoopClass Enshrinement Saturday, August 12th at 8pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/8ppgUTdjkQ — NBA History (@NBAHistory) August 10, 2023

Un été historique pour le basketball français

Le week-end historique de Tony Parker n'est cependant pas terminé. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, l'ancien joueur de l'équipe de France aura droit à un discours prononcé par Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame depuis respectivement trois et un an, et retransmis sur BeIN Sports 2 à 2h du matin.

Un moment d'émotion et d'importance majeur pour le basketball français, quelques mois après la sélection de Victor Wembanyama en premier choix de la Draft NBA 2023. Et à quelques semaines d'une Coupe du monde de basketball importante pour les Bleus de Vincent Collet, qui rêvent d'or mondial.