PSG : Ousmane Dembélé a récupéré le numéro 10 de Neymar

Ousmane Dembélé, qui avait été présenté avec le numéro 23 à son arrivée au PSG, a récupéré le numéro 10 laissé libre depuis le départ de Neymar à Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Déjà du changement pour Ousmane Dembélé au PSG. Au moment de son arrivée dans la capitale, le champion de France avait indiqué que l’ancien barcelonais devrait porter le numéro 23. Sauf que depuis sa signature, Neymar est parti du côté de l’Arabie Saoudite et d’Al-Hilal, après six saisons passées à Paris. Et le Brésilien a laissé libre son numéro 10.

Mais il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'il trouve preneur puisqu'il a été récupéré par «Dembouz». Et le champion du monde 2018 avec les Bleus entend faire honneur à ce numéro qu'il portera pour la première fois de sa carrière après avoir porté le n°23 à Rennes, le n°7 au Borussia Dortmund et le n°11 puis le n°7 au Barça. «Je sais ce que ce numéro représente. Je le porterai avec fierté», a-t-il confié dans une vidéo postée par le PSG.

Ousmane Dembélé devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs et étrenner son nouveau numéro, ce samedi (21h), lors du déplacement du champion de France en titre sur la pelouse de Toulouse.