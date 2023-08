«Venir au PSG n’était ni souhaité, ni prévu» : Lionel Messi ne voulait pas signer à Paris

Lors de sa première conférence de presse à Miami, Lionel Messi est revenu sur son choix de rejoindre le PSG. Le septuple Ballon d’Or a fait savoir que venir au club parisien «n’était pas quelque chose qu’il voulait».

Il sort du silence. Lionel Messi, ex-attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) désormais à l’Inter Miami, a été présenté aux journalistes lors d’un point presse. Et l’Argentin en a profité pour enfoncer le clou sur le champion de France.

Lors de sa prise de parole, la «Pulga» a fait savoir qu’il ne voulait pas quitter le FC Barcelone, tourmenté par les problèmes liés au fair-play financier de la Liga, pour le PSG. «Comme je l'ai dit, mon départ à Paris n'était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain», a expliqué Lionel Messi.

«Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif, et c'était difficile, le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment», a ajouté la Pulga, auteur de 32 buts et 25 passes décisives au cours de ses deux années passées au PSG.

Et le champion du monde 2022 s’est dit «très content» de sa décision de rejoindre l’Inter Miami. «Je peux vous dire que je suis très content de la décision que j'ai prise, pas seulement pour le jeu, pour la façon dont cela se passe pour le moment, mais pour ma famille, la vie de tous les jours, pour la ville que nous apprécions, pour cette nouvelle expérience et pour l'accueil que nous avons reçu, extraordinaire depuis le premier jour, pas seulement à Miami».

"Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión que tomamos.”





