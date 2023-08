Equipe de France Espoirs : quand Thierry Henry fera-t-il ses débuts à la tête des Bleuets ?

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry fera ses débuts à la tête des Bleuets au début du mois de septembre avec deux matchs au programme.

Thierry Henry va devoir rapidement se mettre au travail. Intronisé, lundi, à la tête de l’équipe de France Espoirs, à la place de Sylvain Ripoll, l’ancien attaquant n’a pas beaucoup de temps devant lui avec deux matchs au programme au début du mois de septembre.

Alors qu’il doit dévoiler sa première liste dans moins de dix jours (le jeudi 31 août), il fera ses grands débuts à la tête des Bleuets le 7 septembre prochain. Une mise en route en douceur avec un match amical face au Danemark à Nancy.

est nommé sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, jusqu’en 2025





L’ancien international dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pic.twitter.com/Bj59AzydZF — Equipe de France (@equipedefrance) August 21, 2023

Les choses sérieuses commenceront quatre jours plus tard avec un déplacement en Slovénie (11 septembre) pour le premier match de qualifications à l’Euro 2025. Et il sera forcément très attendu, lui qui s’est vu fixer deux objectifs majeurs : faire briller cette équipe de France Espoirs aux JO de Paris 2024 et se qualifier pour cet Euro 2025.

Thierry Henry et ses joueurs enchaîneront ensuite en octobre avec deux nouveaux matchs de qualifications en Bosnie-Herzégovine (13 octobre) et face à Chypre à Grenoble (17 octobre). Avant de terminer l’année avec encore un match de qualifications en Autriche (17 novembre) et enfin un match amical au Havre contre un adversaire qui reste encore à déterminer.