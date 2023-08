Equipe de France Espoirs : qui sont les adjoints de Thierry Henry ?

Nommé à la tête de l’équipe de France Espoirs, à la place de Sylvain Ripoll, Thierry Henry sera accompagné dans sa mission par Gérard Baticle comme adjoint ainsi que Gaël Clichy, qui devrait également intégrer le staff.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’équipe de France Espoirs. Thierry Henry a été nommé, ce lundi, à la tête des Bleuets, succédant à Sylvain Ripoll évincé après l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2023 face à l’Ukraine (3-1). Et l’ancien attaquant aura des grands objectifs : faire briller cette équipe de France Espoirs aux JO de Paris 2024 et se qualifier pour l’Euro 2025. Mais pour accomplir ces missions, il ne sera pas seul.

«Titi» sera accompagné par Gérard Baticle (53 ans). Libre depuis sa mise à pied par Angers en novembre dernier, l’ancien attaquant, passé par Auxerre ou encore Strasbourg, a été désigné comme adjoint. Par le passé, il a notamment dirigé des équipes de jeunes à Auxerre (2005-2008) avant de rejoindre Brest (2008-2009) ou d’occuper différentes fonctions à Lyon (2011-2021).

Première liste le 31 août

Thierry Henry va également s’entourer de Gaël Clichy (38 ans), qu’il a côtoyé à Arsenal et en équipe de France. Le latéral gauche est également libre après trois saisons passées au Servette FC (Suisse). Actuel sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans, Lionel Rouxel (53 ans) pourrait lui aussi venir garnir le staff des Bleuets.

Henry et ses hommes devraient rapidement se mettre au travail avec un match amical prévu le 7 septembre face au Danemark à Nancy et le premier match des qualifications à l’Euro 2025, quatre jours plus tard, en Slovénie (11 septembre). Mais avant, ils devront établir la liste des joueurs retenus, qui sera dévoilée le 31 août.