Equipe de France : quand Didier Deschamps annoncera-t-il sa prochaine liste ?

Didier Deschamps et les Bleus ont deux matchs programmés en septembre contre l’Irlande (7 septembre) en éliminatoires de l’Euro 2024 et face à l’Allemagne en match amical (12 septembre).

Les Bleus se sont quittés le 19 juin dernier après une courte victoire contre la Grèce (1-0). Un peu plus de deux mois plus tard, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se retrouveront début septembre avec deux matchs au programme. Le premier contre l’Irlande, le jeudi 7 septembre, au Parc des Princes en éliminatoires de l’Euro 2024.







Didier Deschamps communiquera la liste des Bleus retenus pour les matchs de septembre ( République d'Irlande et Allemagne ) le #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Yr4fvltf5B — Equipe de France (@equipedefrance) August 21, 2023

Et avant de recevoir les Irlandais, les Tricolores occupent la tête du groupe B avec quatre victoires en autant de rencontres. L’équipe de France affrontera ensuite l’Allemagne, le mardi 12 septembre, en match amical à Dortmund.

Pour ces deux rendez-vous, Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs retenus le jeudi 31 août à 14h au siège de la Fédération française de football. A cette occasion, Lucas Hernandez, qui a repris la compétition avec le PSG, pourrait notamment faire son retour, après avoir été blessé au genou lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.