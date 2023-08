«C’était un geste naturel d’affection» : Jennifer Hermoso revient sur le bisou sur la bouche du président de la Fédération espagnole

Jennifer Hermoso est revenue sur le bisou sur la bouche que lui a donné le président de la Fédération espagnole de football, après la victoire de la Roja en finale de la Coupe du monde féminine.

La polémique ne désemplie pas en Espagne. Au lendemain du premier sacre mondial de la Roja, qui a battu l'Angleterre en finale (1-0), l’affaire du bisou sur la bouche du président de la Fédération espagnole de football à Jennifer Hermoso continue de faire beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées. Mais avant de quitter l’Australie pour rentrer à Madrid, où une parade sera organisée en l’honneur des filles de Jorge Vilda, l’attaquante espagnole a tenu à atténuer le scandale et à expliquer le baiser de Luis Rubiales. Elle a indiqué que c’était sur «l’émotion du moment. Il n’y a rien de plus que ça. Cela restera une anecdote, ça n’ira vraiment pas plus loin», a-t-elle confié au micro de la radio COPE.

un geste «inacceptable» pour le ministre des Sports

«C’était un geste mutuel totalement spontané après l’immense joie de remporter ce Mondial. Le président et moi avons une grande relation, son comportement avec nous toutes a été impeccable et c’était un geste naturel d’affection et de remerciements... On ne peut pas dire plus que ça d’un geste amical et de gratitude. Nous avons remporté une Coupe du monde et on ne peut pas dévier du plus important», a-t-elle ajouté auprès de l’agence de presse EFE.

Luis Rubiales est lui aussi revenu sur son geste. A sa manière. «C’est un petit geste entre deux amis qui fêtent quelque chose… (…) On veut profiter du moment et je ne veux pas répondre à tous ces cons qui ne savent pas voir le positif. C’est un geste sans mauvaise intention. S’il y a des idiots, qu’ils continuent à l’être», a-t-il déclaré à la COPE. Ces déclarations suffiront-elles à atténuer la polémique ? Rien n’est moins sûr.

D’autant que le ministre de la Culture et des Sports Miquel Iceta a qualifié «d’inacceptable» le geste de Luis Rubiales. «Je trouve cela inacceptable. Nous vivons un moment d'égalité, de droits et de respect des femmes. Nous devons tous être particulièrement prudents dans nos attitudes et nos actions. Il est, selon moi, inacceptable, inacceptable d’embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter», a-t-il réagi, exigeant des excuses publiques.