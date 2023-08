Coupe du monde féminine 2023 : le président de la Fédération espagnole auteur d’un geste obscène pendant la finale à côté de la reine Letizia (vidéo)

Au cœur de la polémique pour son bisou sur la bouche de Jennifer Hermoso, le président de la Fédération espagnole de football est au centre d’un autre scandale pour avoir été l’auteur d’un geste obscène pendant la finale à côté de la reine Letizia.

Luis Rubiales ne cesse de faire parler de lui en Espagne. Depuis dimanche et le sacre historique de la Roja, le président de la Fédération espagnole de football est sévèrement tancé pour avoir embrassé sur la bouche l’attaquante Jennifer Hermoso lors de la remise des prix. Son geste a provoqué un véritable scandale dans le pays et ses excuses n'y ont rien changé.

Il s'est touché les parties intimes après le but espagnol

«Je me suis sûrement trompé, c’était un moment intense de bonheur. Je dois apprendre de ça et quand on est président d’une institution aussi importante que la Fédération, il faut être plus prudent», avait-il déclaré. Mais ce bisou n’est pas la seule controverse engendrée par Luis Rubiales. Le dirigeant ibérique a également eu une attitude déplacée pendant la finale remportée face à l’Angleterre (1-0).

Présent dans les tribunes du stade de Sydney, il a été vu se touchant les parties intimes après le but inscrit par Olga Carmona à la demi-heure de jeu, alors qu’il était juste à côté de la reine Letizia et de sa fille Sofia.

Los dos planos de la vergüenza.





El gesto obsceno de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a escasos metros de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. pic.twitter.com/39Av7ljGFb — Relevo (@relevo) August 21, 2023

Cette nouvelle polémique n’a fait qu’écorner une image et une réputation déjà fortement détériorées. Et elle pourrait être celle de trop pour Luis Rubiales. D'autant que les appels à sa démission ne cessent de se multiplier à travers l'Espagne.