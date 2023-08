Nascar : le spectaculaire crash d’un pilote américain à Daytona (Vidéo)

Le pilote américain Ryan Preece a été victime d’un terrible crash en Nascar, samedi soir, sur le célèbre ovale de Daytona (Etats-Unis). Il en est sorti miraculeusement indemne.

Ryan Preece a sans doute eu la plus grande peur de sa vie. Le pilote américain a été victime d’un crash aussi spectaculaire que terrifiant, samedi soir, sur le célèbre ovale de Daytona (Etats-Unis). Et il en est sorti indemne. Un miracle au regard des images. A cinq tours de l’arrivée, Ryan Preece a heurté un autre concurrent et sa voiture s’est déportée en-dehors de la piste.

Alors qu’elle était lancée à plus de 300 km/h, elle a décollé très haut dans les airs et effectué une dizaine de tonneaux avant de retomber violemment dans l’herbe bordant le tracé. Après plusieurs secondes d’angoisse, le pilote de 32 ans est parvenu à s’extirper seul de la carcasse fumante et complétement détruite. Rapidement pris en charge par les secours, Ryan Preece a été conduit au centre de soins du circuit avant d’être transporté à l’hôpital, où il a passé plusieurs examens. S’il a été gardé en observation, il ne souffrirait d’aucune fracture.

Ryan Preece flipped 10 times in this violent crash late at Daytona.#NASCAR | @NBC and @Peacock pic.twitter.com/ho1EpXZr3E — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Quelques heures plus tard, il a rassuré ses fans avec un message diffusé sur les réseaux sociaux et a promis de revenir. «Si vous souhaitez devenir pilote de course, il faut être solide. Je reviendrai», a-t-il posté. En tout cas pour être solide, Ryan Preece l’est.