Affaire Luis Rubiales : la mère du président de la Fédération espagnole de football entame une grève de la faim

Alors que Luis Rubiales est dans la tourmente depuis une semaine après son bisou sur la bouche de Jennifer Hermoso, la mère du président de la Fédération espagnol de football a décidé d’entamer une grève de la faim.

Elle dénonce une «chasse inhumaine et sanglante». Alors que Luis Rubiales est dans la tourmente, après son bisou sur la bouche de l’attaquante Jennifer Hermoso, à l’issue du sacre historique de la Roja en finale de la Coupe du monde féminine 2023, la mère du président de la Fédération espagnole de football a entamé une grève de la faim, a rapporté, ce lundi, Marca.

Accompagnée de sa sœur, elle s’est rendue dans l’église Divina Pastora à Motril, ville située dans le sud de l’Espagne, et restera enfermée à l’intérieur «indéfiniment jour et nuit» jusqu’à ce que justice soit rendue.

Elle a notamment affirmé que son fils «ne mérite pas» ce qui lui arrive et a demandé à Jennifer Hermoso de «dire la vérité» et de «maintenir la version qu’elle avait donné au début des événements». Elle a également considéré qu’« il n’y a pas d'abus sexuel puisqu'il y a consentement des deux côtés, comme le montrent les images», et assuré que son fils «est incapable de nuire à qui que ce soit».

Depuis le début de cette affaire, qui ne cesse d’agiter l’Espagne, Luis Rubiales, qui refuse toujours de démissionner malgré l'ampleur du scandale, a perdu plusieurs de ses soutiens. Il a également été provisoirement suspendu 90 jours de toutes activités liées au football par la Fifa. Et d’autres sanctions pourraient intervenir. Il pourrait en effet se voir suspendu de ses fonctions de président par le Tribunal administratif des sports espagnol.