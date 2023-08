US Open 2023 : dates, favoris, TV… tout savoir sur l'édition 2023 du tournoi de tennis

L’US Open 2023, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, commence ce lundi 28 août. Favoris, français en lice et diffusion TV… voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroule l’US Open 2023 ?

L’un des tournois les plus attendus de l’année, l’US Open 2023 a lieu du lundi 28 août au dimanche 10 septembre. Comme chaque année, il se déroule à New York dans l’emblématique parc municipal de Flushing Meadows.

Qui sont les favoris ?

Comment ne pas placer Novak Djokovic et Carlos Alcaraz comme les deux grands favoris ? Le premier vient de remporter le tournoi de Cincinnati (contre l’Espagnol) alors que le second est tenant du titre. Vainqueur il y a deux ans déjà, Daniil Medvedev (3e mondial) pourrait être l’un des outsiders tout comme Holger Rune (4e) et Casper Ruud (5e).

dans le tableau féminin ?

Iga Swiatek, n° 1 mondiale, est la grande favorite notamment après sa victoire à Roland-Garros. La Polonaise de 22 ans va essayer de décrocher son deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Derrière elle, les Américaines Jessica Pegula (3e) et Coco Gauff (6e) seront là pour jouer les trouble-fêtes. Comme la Tunisienne Ons Jabeur.

Les chances françaises

La meilleure chance tricolore semble être Caroline Garcia (7e). Chez les hommes, Gaël Monfils (36 ans) et Adrian Mannarino (23e) sont les plus attendus.

Sur quelle chaîne TV ?

L’US Open 2023 sera à suivre sur Eurosport, disponible sur MyCanal.