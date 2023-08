UTMB 2023 : Dates, parcours, météo, TV… tout savoir sur l’Ultra Trail du Mont-Blanc

La 20e édition de l’UTMB, l’Ultra-trail du Mont-Blanc, commence ce vendredi 1er septembre. Favoris, météo, dotation, TV… voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroule l’UTMB 2023 ?

Lancé en 2003, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, une longue course de 172 km pour 10.000 m de dénivelé positif avec un passage dans trois pays (France, Italie, Suisse), a lieu du vendredi 1er au dimanche 3 septembre.

Quel est le parcours ?

Avec plusieurs passages à plus de 2.500 m d’altitude, l’UTMB présente une distance totale de 172 km avec un départ de Chamonix en passant entre autres par Saint-Gervais, les Contamines, le col du Grand Ferret, Champex et La Flégère. L'objectif est de faire le tour du Mont-Blanc en moins de deux jours.

Qui sont les favoris ?

Kilian Jornet, lauréat l’an passé, est le grand absent de cette édition de l'UTMB. Jim Walmsley, Mathieu Blanchard et Pau Capell sont les principaux favoris.

Quelle est la météo prévue ?

Après des chutes de neige récentes à partir de 2.000 m, les températures remontent quelque peu pour cette fin de semaine pour éviter aux athlètes de se confronter à des froids qui peuvent être intenses lors des passages à plus de 2.500 m. La météo devrait offrir un départ sous le soleil depuis Chamonix avec 15 degrés dans l'après-midi. Samedi, les températures vont allègrement dépasser les 25 degrés.

Comment suivre l’UTMB ?

Comme chaque année, l'organisation propose à partir de la fin d'après-midi vendredi de suivre la course sur ce lien pour suivre en direct une course qui verra rapidement la nuit tomber et les lampes frontales des coureurs s'allumer peu à peu.