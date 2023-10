Ultra-trail : l’impressionnant défi réalisé par Kilian Jornet qui a gravi 177 sommets en 8 jours

Forfait pour l’UTMB 2023 il y a quelques semaines, Kilian Jornet a rapidement retrouvé ses sensations en s’offrant une incroyable aventure de huit jours à travers les Pyrénées. Au programme : 331 km parcourus et 177 sommets franchis.

Passée la déception du forfait à l’Ultra Trail du Mont Blanc 2023, alors qu'il était vainqueur en 2022, en raison d’une blessure au sacrum, Kilian Jornet, star de la discipline, s’est offert une incroyable aventure de huit jours à travers les Pyrénées, qu’il a appelé «(Re) discovering Pyrénées».

C’est au pied du Pic de la Frondella (Espagne) que le Catalan a commencé son périple le 2 octobre dernier et qui s’est achevé un peu plus d'une semaine plus tard à la pique d'Estats. Il a choisi les sentiers de son enfance, sur 485,65 kilomètres et 43.000 mètres de dénivelé positif cumulés en plus de 155 heures d’activités. Une aventure, lors de laquelle il a franchi 177 sommets, qu’il décrit comme l'une des plus difficiles de sa vie.

«J’ai redécouvert les sommets où j’ai grandi pendant cette aventure. J’ai vraiment adoré chaque étape de ce défi et enregistré dans ma mémoire des souvenirs pour le reste de ma vie, a expliqué Kilian Jornet. Mais ce fut également une des aventures les plus difficiles que j’ai pu faire jusqu’ici dans ma vie.»

L'athlète a parcouru les crêtes des sommets les plus emblématiques de la chaîne pyrénéenne : Balaitus, Garmo Negro, Vignemale, cylindre du Marboré, Mont Perdu, Pic Long, Pic de Posets, pointe de Literole, pic d'Aneto, Pic Sayó, Pic du Montcalm, Pic d'Estats, et bien d'autres encore.