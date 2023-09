Ultra-trail du Mont-Blanc : l'Américain Jim Walmsley vainqueur de la 20e édition

Jim Walmsley, 33 ans, a remporté samedi la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie) après une course parfaitement maîtrisée.

19 heures 37 minutes et 43 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Jim Walmsley pour venir à bout de l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), qui célèbre, en 2023, sa 20e édition.

Le natif de l'Arizona était installé dans les Alpes françaises depuis 2022 pour préparer ce trail éprouvant de 173 km et 10.000 mètres de dénivelé positif. Jim Walmsley est arrivé plus d'une quinzaine de minutes avant sur son compatriote Zach Miller, qui figurait parmi les favoris. Il est devenu le premier Américain à être sacré sur la célèbre course en montagne.

Les deux Américains ont fait la course en tête depuis le début de soirée vendredi, à proximité de la commune des Contamines, située à une trentaine de kilomètres du départ. Zach Miller, arrivé 5e l'an passé, qui a mené la course toute la nuit, dans la partie italienne du tracé.

Mais, arrivé en Suisse, Jim Walmsley, annoncé comme l'un des favoris, a accéléré dans la montée vers la Forclaz avant de dépasser Miller, puis de creuser l'écart jusqu'à Chamonix. Militaire jusqu'en 2015, cet athlète est l'un des meilleurs coureurs d'ultrafond de la planète depuis des années.