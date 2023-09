Formule 1 : quels records Max Verstappen peut-il encore battre cette saison ?

Après sa 10e victoire consécutive décrochée, ce dimanche, au Grand Prix d’Italie, Max Verstappen a signé un nouveau record et il peut en battre d’autres d’ici à la fin de la saison.

Dix à la suite. Vainqueur du Grand Prix d’Italie, ce dimanche, sur le tracé de Monza, Max Verstappen a signé un nouveau record avec un 10e victoire consécutive, confirmant son insolente suprématie depuis le début de la saison. Mais le double champion du monde en titre pourrait ne pas s’arrêter là et pourrait faire tomber d’autres records au volant de sa Red Bull d’ici à la fin de la saison à Abu Dhabi (26 novembre).

Huit courses avant la fin de la saison

A huit courses du terme, le double champion du monde en titre compte 364 points en tête du championnat du monde et n’est qu’à 90 points de son record de l’année dernière (454 points). Avec 232 points à distribuer, le Néerlandais devrait, selon toute vraisemblance, dépasser sa performance et établir une nouvelle marque surtout s’il poursuit sur sa lancée.

Il peut également améliorer son record de victoires sur une saison, établi en 2022, avec 15 succès en 22 courses. Cette année, il compte déjà 12 victoires en 14 Grands Prix et ne devrait pas avoir trop de mal à faire mieux. Il pourrait aussi s’accaparer du record du pourcentage de victoires, détenu par Michael Schumacher avec 13 victoires en 18 courses (72,22%).

En Italie, Max Verstappen n’a pas seulement décroché sa 10e victoire d’affilée, il a également enchainé son 15e podium consécutif et n’est plus qu’à quatre podiums du record absolu de Michael Schumacher (19 podiums consécutifs entre 2001 et 2002).

Et s’il continue d’accumuler les victoires et les podiums, le pilote néerlandais, qui possède 145 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez en tête du championnat du monde, est bien parti pour faire voler en éclats le record du plus grand écart entre le leader et son dauphin, détenu par Sebastian Vettel avec 155 points d’avance sur Fernando Alonso en 2013. Pour se rapprocher de ces records, Max Verstappen ne visera rien d’autre qu’une nouvelle victoire lors du prochain Grand Prix à Singapour (17 septembre).