Affaire Luis Rubiales : contesté par les joueuses, Jorge Vilda démis de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe d’Espagne féminine

Jorge Vilda, contesté par ses joueuses, a été démis de ses fonctions, ce mardi, de sélectionneur de l’équipe d’Espagne féminine par la Fédération espagnole.

L’affaire Luis Rubiales continue de faire des remous en Espagne. Après la mise à l’écart du président de la Fédération espagnole de football (RFEF), pour son bisou sur la bouche de Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise du trophée à l'issue de la finale de la Coupe du monde, Jorge Vilda a été démis de ses fonctions, ce mardi, de sélectionneur de l’équipe d’Espagne féminine par la RFEF. Mais aussi de directeur sportif du football féminin.

Un comportement «dictatorial»

Trois semaines après le sacre historique de la Roja en Australie, le technicien ibérique (42 ans) paie son soutien envers Luis Rubiales. Il avait été parmi ceux qui avaient applaudi le dirigeant espagnol lors de son discours avant de le regretter quelques heures plus tard. «Je regrette que la victoire du football féminin ait été ternie par le comportement inapproprié que notre plus haut dirigeant jusqu’alors, Luis Rubiales, a montré et a lui-même reconnu», avait-il indiqué.

Mais ce n’est pas la seule raison de son renvoi. Sous contrat jusqu’en août 2024, Jorge Vilda était très contesté par ses joueuses, qui ont remis en cause ses méthodes à plusieurs reprises. En septembre 2022, 15 joueuses avaient décidé de se mettre en retrait de la sélection en dénonçant notamment son comportement «dictatorial».

Son ancienne adjointe Montsé Tome a été nommée pour lui succéder à la tête de l’équipe de l’équipe d’Espagne féminine. Première femme à diriger la sélection féminine, l'ancienne joueuse, passée notamment par le Barça, n'a aucune expérience en tant qu'entraîneuse principale et aura pour mission première d’apaiser les tensions.