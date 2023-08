Affaire Luis Rubiales : une enquête ouverte en Espagne pour «agression sexuelle» présumée

Une enquête préliminaire a été ouverte en Espagne pour «agression sexuelle» présumée après le baiser de Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

L’étau se resserre encore un peu plus autour de Luis Rubiales. Le parquet espagnol a annoncé, ce lundi, l’ouverture d’une enquête préliminaire pour «agression sexuelle» présumée après le baiser du président de la Fédération espagnole de football sur la bouche de Jennifer Hermoso lors de la remise des prix de la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Le parquet va enquêter sur «des faits qui pourraient être constitutifs d’un délit d’agression sexuelle», a indiqué le ministère public dans un communiqué transmis à l’AFP.

Luis Rubiales suspendu par la Fifa

Ce dernier a également invité l’attaquante de 33 ans à se mettre en contact avec le parquet de l’Audience nationale «dans un délai de quinze jours» pour qu’elle puisse être «informée de ses droits en tant que victime» et de «déposer plainte» le cas échéant.

En fin de semaine dernière, Jennifer Hermoso avait assuré, dans communiqué de son syndicat Futpro, qu’elle n’avait «à aucun moment consenti à ce baiser». Elle avait également indiqué s’être sentie «vulnérable et victime d’une agression».

De son côté, Luis Rubiales a répété à plusieurs reprises que ce baiser était «réciproque» et «consenti». Et si, malgré la pression de plus en plus forte en Espagne, il a refusé de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de football, il a été suspendu provisoirement de toute activité liée au football au niveau national et international par la Fifa.