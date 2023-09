Coupe du monde de rugby 2023 : essai, transformation, pénalité… comment les points sont-ils comptés ?

Entre les essais, les transformations, les drops ou encore les pénalités, il existe plusieurs façons de marquer des points au rugby. Voici comment ils sont comptés.

Un essai : 5 points

Lorsqu’une équipe marque un essai, elle inscrit cinq points. Pour y parvenir, il faut que le ballon soit aplati derrière la ligne de but des adversaires, qui est appelée la «zone d’en-but». Un essai de pénalité peut également être accordé si l’équipe adverse commet «un jeu déloyal», empêchant «un essai qui aurait probablement été marqué». Dans ce cas de figure, l’essai de pénalité permet d’inscrire cinq points, auquel il faut ajouter les deux points de la transformation qui sont automatiquement accordés. Cela fait sept points au total.

Une pénalité ou un drop : 3 points

Une pénalité peut être accordée à une équipe lorsqu’une faute est commise par un adversaire. L’équipe bénéficiaire de la pénalité peut alors décider de tirer au but. Le buteur doit poser le ballon sur un plot et le faire passer entre les poteaux pour offrir trois points à son équipe. Le drop permet également de marquer trois points. Aussi appelé «coup de pied tombé», il est inscrit lorsqu’un joueur tire au but au cours du jeu en laissant le ballon tomber au sol et en le bottant entre les perches juste après son premier rebond.

Une transformation : 2 points

Après un essai marqué, l’équipe a la possibilité d’inscrire deux points supplémentaires. Pour transformer l’essai, le joueur doit tirer au pied entre les poteaux depuis un emplacement choisi «en ligne avec l’endroit où l’essai a été inscrit». La transformation peut être prise soit depuis le sol, soit comme un drop.